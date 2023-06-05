新北、中央鬥法 核廢料處理各執一詞

核廢料該怎麼放？中央、地方各執一詞！清大核能特聘教授李敏受訪說，室內乾式貯存沒有比較安全，根本沒有必要，目前國際已能處理核廢料，呼籲各黨候選人應直面核能議題。基隆野鳥學會前理事長沈錦豐則指出，因為立法院擱置「核廢三法」，才導致核廢料問題成為中央與地方的糾結處。

台電日前指出，核一乾貯設施完工10年，一直因新北市府卡關無法使用，台電甚至送審13次計畫都未得同意，最後只能走向訴訟，法院也判決「要求新北市府應准予核定的行政處分」。對此，新北市長侯友宜回應說，「從未反核」，但堅持要妥善處理核廢料，應採用室內貯存模式。

新北政府卡關到底

「真實狀況就是侯友宜說謊，」核能流言終結者創辦人黃士修受訪時直言，新北市是以「水土保持」為由卡著核一乾貯設施。他指出，侯友宜所說的「室內貯存」，其實早在2016年蔡總統的政見之一就是台電必須把室外乾貯改室內，還為此編列了300億元的預算。

他指出，原能會因此於2016年9月要求台電，將乾式貯存場由目前「露天式」改成「室內式」，台電於本年度補列除役成本負債準備311.63億元，並且列計今年度費用281.93億元，由於台電今年上半年稅後淨利僅287億元，上述增提除役成本，等於「上半年獲利全部歸零」。

核廢料已能再利用

「所以從頭到尾就是新北市政府在卡關，才導致乾貯場無法啟用，」黃士修表示，而且露天與室內乾貯場的安全性幾乎沒有差別，如美國等國家就是透過室外乾貯保存核廢料，只要自然空氣對流就能降溫，無須多花水與電。

他更強調，針對核廢料，目前法國、英國已經可以對商業化核燃料進行再處理，而再提煉過後產生「混合氧化物核燃料」，所謂的核廢料目前已經是下一代的資源，所以才顯現乾貯的重要性，因為乾貯燃料棒經過一段時間後能再度利用，所以也不會有所所謂「永久貯存場」的問題。

乾式貯存沒必要

「簡而言之，室內乾式貯存就是錢太多，沒有必要，」清大核子工程與系統科學系特聘教授李敏直言，室內乾貯不僅不會變得比較安全，包括房屋要做防震設計，需要花上數百億的大錢，根本是浪費民脂民膏。

他研判，面對缺電的危機，現在沒有任何政治人物敢揚言要摒棄核電，但無奈政治人物講話都不符合科學證據，如侯友宜僅言「核能是選項」，卻未能提出核能政策。李敏強調，「台灣需要核能」，國家領導人有責任解決核能的問題，而不是只有口號，否則也沒有一國領導人的氣象，

候選人應直面核能

然而，李敏也說，民進黨候選人賴清德表示「停機核能機組規劃維持緊急使用，以備不時之需」，也是胡說。他指出，核電不是隨時開機隨時有，需要歷經取得執照、燃料整備等繁複流程才能啟用，所以如果核能要做為緊急用電，也要耗費大量資源來維持基本運轉，但過程中卻不會生出任何一度電，形成浪費。

他最後指出，目前全世界處理核廢料的作法相當一致，就是「深地質處置」，藉由多重障蔽、場址調查，設計儲存方式等，進行核廢料處理。李敏說，「以核養綠」公投有將近600萬票，顯見「非核家園」並非社會的共識，呼籲各黨候選人應儘速帶領國家走出能源政策不當的泥淖

核廢三法才是關鍵

對於核能議題，侯友宜日前與青年座談會表示，世界的潮流並沒有推動化石燃料或天然氣，因為無法降低碳排放量。而台灣減碳速度太慢，不及全世界的一半。他強調，中央只要嚴格的檢驗，且交由國際專家檢視，核廢料可以採取乾式儲存較安全，並說核電不應放在人口密集的地方，就可以使用核電。

曾獲「國家環境教育獎」的沈錦豐受訪時表示，大致認同侯友宜的說法，因為淨零碳排的趨勢下，減碳已經成為趨勢，在再生能源進度跟不上的狀況下，不應該獨排核電。他強調，其實所有的發電方式都是有利有弊，應該進行滾動性討論，並降低各類發電方式對環境的破壞，才是正確做法。

他強調，目前最大的問題其實在於核廢料，但目前立法院仍擱置「核廢三法」，導致核廢料處理沒有法源依據，最後才形成中央與地方互相爭執不下的狀況。沈錦豐認為，核能討論近期浮上檯面，應趕緊重新通過立法，讓核廢料處理有依有據。

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