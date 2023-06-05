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【重磅快評】新#MeToo運動中的政治話術與潛意識

聯合報／ 主筆室
性騒案「吃案」到連環爆，民進黨立委林靜儀在臉書發文「只不過加害者換到非民進黨的人之後，好像輿討論的火就快熄滅了」。圖／聯合報系資料照片
性騒案「吃案」到連環爆，民進黨立委林靜儀在臉書發文「只不過加害者換到非民進黨的人之後，好像輿討論的火就快熄滅了」。圖／聯合報系資料照片

民進黨中央對黨內性騒案「吃案」到連環爆，再到國民黨立委等被指控，甚至從政壇擴及文化、演藝圈，一場新#MeToo運動也隱然展開。不過，就在道歉、譴責、藍綠齊喊「接住」被害人同時，一些看似尋求同溫層支持的話語操作，卻不禁讓人質疑這才是政黨的潛意識想望，也讓「接住」兩字變得好諷刺。

其中最讓人感到詫異的，莫過於曾任民進黨婦女部主任的立委林靜儀這幾天來「心路歷程」的變化。黨內性騷雷爆初始，林靜儀臉書發文稱：不論其他政黨有多糟多離譜，民進黨就是不該有內部的性騷擾與性霸凌事件…。感謝願意說出來的夥伴們，我相信妳們除了事件本身造成的身心傷害之外，還帶著對所信任政黨與價值失望的痛。

多麼正確的政治判斷與自省之言！也著實讓人相信，林靜儀「要求全面調查，確認事實，相關人士公開道歉」，以及「政治上的各種見縫插針與嘲諷不會傷害我們，傷害我們的是自己，能修復我們的也是自己。」可能真是她期待黨能痛定思痛的肺腑之言。

可惜才不過幾天，林靜儀所謂「面對、正視、協助、預防」的民進黨的抱歉與態度似有了變化。一句「只不過加害者換到非民進黨的人之後，好像輿討論的火就快熄滅了」，帶風向為非綠媒體炒作的意圖何其明顯！甚至連「中國國民黨講性平，跟習近平講人權差不多啦！」批評帶抹紅的鬥爭式詞語都出籠。一路看下來真讓人分不清，林靜儀究竟是兩性平權維護者，還是政治打手急先鋒？

國民黨方面也好不到那裡去。面對資深女記者控訴曾在餐敘時被時任縣長的國民黨立委傅崐萁性騷擾，傅發聲明澄清、國民黨表示要嚴加調查等都尚在情理之中，卻未料黨副秘書長江俊霆卻在相關新聞相關報導下方留言指「這是民進黨在轉移焦點的泥巴戰，爛死了。」且不論記者爆料與綠營泥巴戰的距離還有多遠，這打臉黨聲明的速度也未免太快。

在資訊氾濫的今天，人民早對文青囈語與公關話術感到厭煩，更渴望看到政黨真正做了什麼！然則，政治人物未能掌握最新民意脈動也就罷了，一兩句看似不經意的話語，卻反讓人民輕易看穿其潛藏的意識，所謂「提油救火」，此之謂也！

民進黨 國民黨 林靜儀

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