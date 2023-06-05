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指控王丹性騷擾再+1 徐男今晚直播、爆料「不只對我」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
徐姓男子將於今晚9時30分在他個人臉書舉行線上說明會，進行直球對決，「我不要就這樣算了」。圖／取自臉書
徐姓男子將於今晚9時30分在他個人臉書舉行線上說明會，進行直球對決，「我不要就這樣算了」。圖／取自臉書

兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時，遭當時任教的民運人士王丹性騷擾。其中李姓男子昨天開記者會要求道歉，昨深夜表示6月7日一定提告。今天上午另一名徐姓男子表示，將於今晚線上說明直球對決，「我會說出王丹更多騷擾行徑」，並稱「不只對我」。

李姓清大校友昨天開記者會，指控9年前跟王丹去美國遭性騷擾、性侵未遂，批王丹以民運光環踐踏他與其他年輕學生，「我就像是站在坦克車前面的人」，要求王丹6月6日午夜前道歉，否則提告。王丹則回應，「歡迎提告，支持用法律的方式尋找事情的真相」。

清大已針對校園性平事件進行校安通報，性平會將依法啟動調查程序。清大說，若調查確認，王丹將無法在台灣任何大學任教。

李姓男子說，發展到現在，他真的始料未及，而且最後，「我用這種方式和家人出櫃，即便我已經有心理準備了，但還是很難過」。

李姓男子說，他謝謝每個支持他的人，他也因為這件事情了解，無論是台灣還是國外，對於中共的恐懼是真真實實的，「我不怪任何覺得我是中共打手的人，我也只會更加堅定相信，中共是現在民主社會裡最不可容忍的政治集團，六四也絕對不該被遺忘」。至於王丹，「應該不需要、也等不到那句道歉了，周三（6/7）我一定會去提告」。

另一名指控王丹性騷擾的徐姓男子，日前發文「當王丹的手，伸進我衣服的那一天」。他今天上午再度發文表示，將於今晚9時30分在他個人臉書舉行線上說明會，進行直球對決，「我不要就這樣算了」。

徐姓男子表示，他會回應所有關於陰謀論的質疑；會說出王丹更多騷擾行徑，「不只對我」，性騷性侵難以蒐證，但他相信真相愈辨愈明，不期待王丹積極回應，但社會大眾需要知道真相。

李姓男子（中）昨天召開記者會，指控曾遭王丹性騷擾。記者陳正興／攝影
李姓男子（中）昨天召開記者會，指控曾遭王丹性騷擾。記者陳正興／攝影
民運人士王丹。紐約世界日報記者許君達／攝影
民運人士王丹。紐約世界日報記者許君達／攝影

王丹 清大 提告

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