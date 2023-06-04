高嘉瑜駁斥收紅色捐款政治獻金 惡意抹黑造謠一律提告

近日有民眾透過社群平台指控，民進黨立委高嘉瑜過去接受「紅色捐款」的政治獻金，高嘉瑜晚間透過聲明回應，自己從政以來從未收過「紅色捐款」政治獻金，惡意抹黑造謠嘉瑜「紅色捐款」者，一律提告。

有民眾在臉書發文表示，民進黨飼老鼠咬布袋，早先不處理高嘉瑜，現在她趁著民進黨風雨飄搖之際，落井下石，在政論節目誇張地宣稱，民進黨沒有爆出的性騷擾案，是已經爆出案件數的100倍。

另外，還有網友轉貼該文指控，高嘉瑜第一次參選台北市議員時，就已經接受紅色捐款的政治獻金，「此人必在關鍵時刻，狠狠從民進黨背後捅上致命的一刀」。

高嘉瑜深夜發表聲明表示，自己從政以來，從未收過「紅色捐款」的政治獻金，惡意抹黑造謠她收受「紅色捐款」者，一律提告。

高嘉瑜指出，自己從來沒有說過，民進黨檯面下沒有爆出來的案子是「1比100」 ，她只有說依照統計，8成女性有被性騷擾的經驗，沒有爆出來的案子更多，因為8成的女性被性騷擾並不會申訴。

高嘉瑜強調，自己在節目上明確指的是職場上，私下討論也是指社會上普遍有未申訴的黑數，從未跟民進黨前立委沈富雄說「民進黨沒爆出來的案子是1比100」，請有心人不要刻意抹黑造謠帶風向。

高嘉瑜說明，自己所指8成女性有被性騷擾經驗，是依據現代婦女基金會調查，婦女終其一生有超過8成，曾經有過被性騷擾的經驗。另外，根據衛福部統計分析發現，受害者無論男女，職場性騷案加害人以同事居多，卻有高達7到8成受害者選擇低調處理。