聽新聞
test
0:00 / 0:00

六四34周年／蔡盼中國青年自由歌唱 馬籲拉近兩岸心靈距離

聯合報／ 記者丘采薇鄭媁劉宛琳張睿廷賴香珊／連線報導
蔡英文總統。記者許正宏／攝影
蔡英文總統。記者許正宏／攝影

昨天是六四天安門事件卅四周年，蔡英文總統指出，期盼有一天，中國的年輕朋友可以自由自在地歌唱，在創作抒發的時候，只有熱情，沒有憂心。前總統馬英九則回顧，今年三月底他赴大陸祭祖掃墓，成為兩岸分治四十七年後第一位訪問大陸的中華民國前元首，他深切盼望，兩岸關係能夠出現春暖花開，切莫走向兵戎相見。

馬英九呼籲中國大陸，以近來對世界各地區展現「促進各方和解，走出歷史宿怨」的嶄新格局，勇於面對歷史、承擔責任，真正拉近兩岸人民的心靈距離。但馬英九也說，蔡政府應反求諸己，是否一步一步走向「不自由的民主」與「不平等的人權」的錯誤道路？

蔡總統昨在臉書分享一則新聞表示，前陣子中國發生一起「貴州地鐵大合唱事件」，許多年輕人大合唱「沒有理想的人不傷心」這首歌，反映出中國年輕人的心情；今天在台灣這塊土地上，人民享有民主自由，各種發聲管道、多元的創作，期盼有一天中國的年輕朋友也可以自由自在地歌唱。

馬英九 蔡英文 天安門

延伸閱讀

六四34周年 馬英九籲陸面對歷史 提醒蔡政府反求諸己

李乾龍出手 作東替侯友宜團結黨內大老

尤伯祥3年前太陽花案這樣形容行政院 馬英九當庭給他軟釘碰

黃偉哲曾轟馬英九大法官用到臭 陳以信：怎不轟蔡英文總統

相關新聞

高嘉瑜駁斥收紅色捐款政治獻金 惡意抹黑造謠一律提告

近日有民眾透過社群平台指控，民進黨立委高嘉瑜過去接受「紅色捐款」的政治獻金，高嘉瑜晚間透過聲明回應，自己從政以來從未收過...

六四34周年／蔡盼中國青年自由歌唱 馬籲拉近兩岸心靈距離

昨天是六四天安門事件卅四周年，蔡英文總統指出，期盼有一天，中國的年輕朋友可以自由自在地歌唱，在創作抒發的時候，只有熱情，...

六四34周年 民進黨：紀念並感懷天安門事件的受難者

今天是六四天安門事件34周年，民進黨今天表示，34年前的今天，中國的學生與人民走上街頭，為爭取中國的民主自由與追求政治改...

影／賴清德談六四學運 籲捍衛台主權保民主自由

今逢六四天安門事件34周年，民進黨主席、副總統賴清德今到南投草屯成立信賴台灣之友會，提及中國大陸大學生過去爭取民主自由遭...

六四34周年 陳建仁：堅定信念、更加團結

六四天安門事件34周年，行政院長陳建仁今天透過臉書表示，這30年的時間，中國仍然是用暴力面對不同意見的人民。看見香港，想...

時力：必須不斷紀念六四 直到中國承認錯誤

今天是六四天安門事件34周年，時代力量表示，一個政權，唯有面對自己犯下的錯誤，才有可能得到世界的尊敬，讓人民得到不被噤聲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦