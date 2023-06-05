六四34周年／蔡盼中國青年自由歌唱 馬籲拉近兩岸心靈距離

昨天是六四天安門事件卅四周年，蔡英文總統指出，期盼有一天，中國的年輕朋友可以自由自在地歌唱，在創作抒發的時候，只有熱情，沒有憂心。前總統馬英九則回顧，今年三月底他赴大陸祭祖掃墓，成為兩岸分治四十七年後第一位訪問大陸的中華民國前元首，他深切盼望，兩岸關係能夠出現春暖花開，切莫走向兵戎相見。

馬英九呼籲中國大陸，以近來對世界各地區展現「促進各方和解，走出歷史宿怨」的嶄新格局，勇於面對歷史、承擔責任，真正拉近兩岸人民的心靈距離。但馬英九也說，蔡政府應反求諸己，是否一步一步走向「不自由的民主」與「不平等的人權」的錯誤道路？

蔡總統昨在臉書分享一則新聞表示，前陣子中國發生一起「貴州地鐵大合唱事件」，許多年輕人大合唱「沒有理想的人不傷心」這首歌，反映出中國年輕人的心情；今天在台灣這塊土地上，人民享有民主自由，各種發聲管道、多元的創作，期盼有一天中國的年輕朋友也可以自由自在地歌唱。