「斯斯」有兩種 賴清德強調台灣要的是有主權的真和平

民進黨主席、副總統賴清德今天在苗栗縣信賴台灣之友會成立大會，特別舉「斯斯」感冒膠囊糖膠廣告為例，強調台灣要的是有主權的真和平，而不是接受一個中國、接受九二共識，讓渡國家主權的假和平。

苗栗縣信賴台灣之友會今天下午在中正堂舉辦成立大會，賴清德授旗給信賴台灣之友會苗栗分會理事長企業家張輝雄、總團長民進黨縣黨部前主委徐進榮等人，總統府資政葉菊蘭等人到場，會場湧進大批支持群眾。

賴清德致詞說，斯斯有兩種，和平也有兩種，一種是真和平，一種是和平，差別在有主權的和平，才是真和平，讓渡主權的是假和平，接受一個中國、接受九二共識，就是讓渡國家的主權，也是這場選舉重要的關鍵，就是民主跟專制、和平跟戰爭的選擇，中國企圖在這場選舉，製造這樣的氛圍， 要影響我們理性的選擇。

賴清德指出，印太地區的國家，不管是菲律賓、韓國過去親中，現在轉而跟美國站在一起，或者日本都一樣不約而同都講出，北韓的問題不只是韓國的問題，是全世界的問題，中國在台海的威脅，不只是台灣的問題，也是全世界的問題。

他表示，他們都提高軍事預算，而且都在一起，他們的方式是備戰、準備作戰，然後發揮避免戰爭的效果，而達到和平，也就是民主陣營希望的和平，是用實力來獲得和平，而不是放掉主權、簽訂和平協議。