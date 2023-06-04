影／性騷連環爆 她當眾曝：賴清德非常心煩
民進黨性騷擾案連環爆，社會輿論持續關注，黨主席賴清德今現身南投，雖未公開受訪，但立委羅美玲提到，賴非常心煩，仍展現改革魄力；賴清德競辦發言人陳世凱則說，黨部除了改革之外，提供受傷的人全力的協助也是很重要的工作。
民進黨近日陸續爆出多起黨工遭性騷擾事件，黨主席賴清德及前黨主席蔡英文、卓榮泰等接連致歉，但隨明年總統大選在即，賴也沒停下競選行程腳步，今到南投出席信賴台灣之友會成立大會，並赴竹山紫南宮參香，並參加國際茶道節。
但賴清德今天現身南投，雖有上台致詞，但均未提及黨內性騷擾風波，活動後也未公開受訪。不過，他出席南投縣信賴台灣之友會坐在台下時，立委羅美玲當他的面前提到，賴清德最近因黨內紛擾非常心煩，但也展現他做事的魄力及態度。
羅美玲在南投縣信賴台灣之友會成立大會上致詞表示，賴主席最近為了黨內紛紛擾擾，覺得非常心煩，但她從這件事看到賴清德做事的魄力，該改革就改革，應該去面對就去面對，讓她看見主席做事情的態度。
賴清德競選辦公室發言人陳世凱則在今天下午受訪時重申，賴主席對於性騷擾案件，不但非常重視，也要求要積極處理，已提出3項措施改革方案，例如提供直接申訴窗口等。另外，面對性騷擾、性平案件發生，除了要痛定思痛，更要深刻檢討，最重要的應該要全力的來協助受傷的人，因此黨部除了改革之外，提供受傷的人全力的協助也是很重要的工作。
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