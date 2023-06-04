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六四34周年 民進黨：紀念並感懷天安門事件的受難者

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
今天是六四天安門事件34周年，民進黨今天表示，34年前的今天，中國的學生與人民走上街頭，為爭取中國的民主自由與追求政治改革發出呼喊。本報系資料照
今天是六四天安門事件34周年，民進黨今天表示，34年前的今天，中國的學生與人民走上街頭，為爭取中國的民主自由與追求政治改革發出呼喊。本報系資料照

今天是六四天安門事件34周年，民進黨今天表示，34年前的今天，中國的學生與人民走上街頭，為爭取中國的民主自由與追求政治改革發出呼喊。「我們要紀念並感懷1989年天安門事件的受難者，並向所有為爭取民主、自由和人權奮鬥的人們，表達我們最大的支持和敬意。」

民進黨說，當年中國的學生與人民走上街頭，表達對民主自由的渴望與追求中國政治改革的呼喊。然而，學生們的訴求卻遭到中共當局無情的鎮壓，造成許多年輕生命消逝並留下歷史的傷痕與創傷。

民進黨認為，每個國家與社會都應該尊重人民基本權利，珍視言論和集會結社的自由，中國政府應該改弦易轍，立即停止以威權手段箝制人民思想、限制人民自由的作為，並且不要再漠視人民的權利。

民進黨表示，時至今日，中國境內仍有許多人因表達意見而被中共當局關押監禁。不僅如此，中共當局還不斷擴張軍事野心，升高週邊緊張局勢與威脅區域和平穩定。對於中共當局的作為，呼籲國際社會與民主國家應持續加強對中國人權問題的關注，並共同抵禦中國日益升高的武力威脅。

民進黨強調，紀念六四天安門事件，不僅是對歷史的追憶，更是要肯定民主自由人權就是全人類所應共享的普世價值。永遠不能忘記34年前中國年輕學子在「民主與專制」之間所做的選擇與犧牲。面對中國的威脅，民進黨絕對不放棄「和平」主張，但也會站穩「四個堅持」，堅定捍衛台灣得來不易的民主自由。

民進黨 中共 天安門

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