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影／賴清德南投端牛肉 台灣好行納入中彰投月票

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民進黨主席暨總統參選人賴清德（中）今出席南投縣信賴台灣之友會成立大會，針對南投交通、垃圾等端政策牛肉。記者賴香珊／攝影
民進黨主席暨總統參選人賴清德（中）今出席南投縣信賴台灣之友會成立大會，針對南投交通、垃圾等端政策牛肉。記者賴香珊／攝影

民進黨主席暨總統參選人賴清德今出席南投縣信賴台灣之友會成立大會，針對南投交通、垃圾等端政策牛肉，正研議將台灣好行納入中彰投月票，未來更將透過立法或修法由中央統籌加強區域治理，解決因基礎建設不足衍生的垃圾等問題。

南投縣信賴台灣之友會今在南投草屯成立，賴清德親自授證給全縣149個分會長，並授旗給總會理事長林明畑和秘書長林耘生，隨後致詞感謝縣民在立委補選支持蔡培慧勝選，而因明年大選在即，他也針對南投縣持續端出政策牛肉。

賴清德指出，南投位居台灣地理中心，且擁國內「最高峰」玉山、「最大的淡水湖」日月潭、「最長的河川」濁水溪，是台灣的心臟也是地標，更別說物產豐饒、宗教文化及族群多元，但欠缺發展，這是就是他要來幫忙跟努力打拚的地方。

「未來他就是台灣的總鋪師，菜將一道一道的上，今先上南投縣。」他說，南投要推動觀光，交通很重要，除了公路及軌道建設，他已與交通部研議，將中彰投月票納入台灣好行，建議增闢竹山至彰化田中、雲林斗六2路線串連觀光路線。

針對南投基礎建設不足，導致南投垃圾堆積嚴重，他提到，目前區域聯合治理是縣市間會議，無法充分發揮功能，未來他將在行政院建立機制，透過立法或修法由中央統籌加強與地方合作，這種區域治理才能徹底解決各地基礎建設不足問題。

而南投縣信賴台灣之友會成立大會結束後，賴清德在立委羅美玲、蔡培慧及竹山鎮長陳東睦等陪同下，先到紫南宮參拜，再轉往出席竹山國際茶道節，現場50多個攤商走透透，對攤商要求握手、簽名或合照幾乎來者不拒，展現十足親和力。

民進黨主席暨總統參選人賴清德今出席南投縣信賴台灣之友會成立大會，針對南投交通、垃圾等端政策牛肉。記者賴香珊／攝影
民進黨主席暨總統參選人賴清德今出席南投縣信賴台灣之友會成立大會，針對南投交通、垃圾等端政策牛肉。記者賴香珊／攝影
南投現有日月潭、溪頭、車埕、清境、東埔、埔里、集集等7條台灣好行路線。圖／日月潭風景管理處提供
南投現有日月潭、溪頭、車埕、清境、東埔、埔里、集集等7條台灣好行路線。圖／日月潭風景管理處提供

2024大選 總統大選 南投 賴清德 蔡培慧 台灣好行

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