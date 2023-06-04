影／賴清德談六四學運 籲捍衛台主權保民主自由

今逢六四天安門事件34周年，民進黨主席、副總統賴清德今到南投草屯成立信賴台灣之友會，提及中國大陸大學生過去爭取民主自由遭鎮壓，如今中國民主發展更惡化。他籲台灣人別因中國威脅「著生驚（就害怕）」，要繼續享有民主自由，得堅定捍衛主權，強調「沒有主權的和平，不是和平」，拒絕九二共識、與民主陣營站在一起，才能確保主權。

賴清德說，1989年的今天，中國各地大學生聚集北京天安門廣場，向中國政府爭取民主化、言論及新聞等自由，建立公平正義制度，並解決貪汙等問題，卻遭政府以戰車及武力鎮壓，國際譁然，用肉身擋戰車的「坦克人」至今仍令人難忘。

六四事件的隔年，台灣發生野百合學運，上萬學生聚集自由廣場，要求政府解散國民大會、廢除臨時條款、召開國是會議，並公布台灣政治、經濟等改革時間表，時任總統李登輝邀學生入府對談，並且通盤答應，多年來更逐一完成承諾。

賴清德說，中國、台灣當時面對學運態度差異，也讓現在兩國民主發展大不同，中國現在的狀況比以前更惡化，台灣則在國際「經濟學人」民主指數居全球前十、亞洲之首，也在「自由之家」評比自由度達94分，這是國人努力打拚的結果。

之後，賴話鋒一轉指出，先前「魔獸」霍華德與他合體拍攝國際宣傳影片，魔獸只是說很喜歡台灣這個國家就遭到中國圍剿，並扣上「台獨」帽子，逼得魔獸道歉，「實際上，台灣就是一個國家」，是專制的中國無法了解台灣社會真正的民意。

此外，有民眾線上購書（阿共打來怎麼辦）就遭到中國大陸關切，這在台灣很不可思議，但在中國社會就是如此。賴清德當場詢問，想繼續過著民主自由的生活，或是選擇像中國那樣的專制獨裁，並要支持者舉手投票，全場均投給民主自由。

賴表示，要延續民主自由須「捍衛主權」，才能自己決定過什麼樣的生活；保護中華民國的方法要對，蔣經國時代是中華民國要消滅中華人民共和國，但現在接受九二共識、一個中國，我國就是被消滅，拒絕九二共識才能確保主權。

對於各界擔心兩岸關係緊繃恐戰爭，有人主張接受九二共識、一個中國，放棄國家主權就能得到和平，這種做法是不對的，實際上，日、韓等國家元首都曾直言，台灣安全議題不是兩岸問題，不該是台灣自己要單獨面對，而是全世界的問題。

他說，面對中國、俄羅斯、北韓等共產國家，美國、歐洲、北約及印太地區等各個國家全站在一起，各國策略就是要提高自身國防軍事力量，並團結不被各個擊破，以備戰來避戰，台灣也與民主陣營站在一起，逼共產國家不要輕舉妄動。

台灣人別因中國威脅「著生驚」，就是嚴肅面對，不能掉以輕心，「不用草螟仔弄雞公」，但一定要堅持民主自由體制，堅持中華民國、中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容任何國家侵略併吞，堅持台灣的前途要由2350萬人決定。