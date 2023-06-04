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六四34周年 陳建仁：堅定信念、更加團結
六四天安門事件34周年，行政院長陳建仁今天透過臉書表示，這30年的時間，中國仍然是用暴力面對不同意見的人民。看見香港，想想台灣。
陳建仁說，距離1989年天安門事件已經過去超過30年，台灣挺直腰桿勇敢捍衛的，是珍貴的自由與民主。也許大家早已熟悉，自由發言的現在，徜徉在網路沒有城牆的舒適；但自由的言論，同時也讓認知作戰變得可能，讓大家彼此之間更加不信任。
陳建仁說，大家不能習慣也不能忽略，身邊有個國家對台灣充滿敵意，想方設法分裂台灣人對彼此的信賴，傷害民主與自由的基石。根據瑞典哥德堡大學Democracy Report2023研究報告，台灣接收境外假訊息情況最嚴重，已經蟬聯榜首10年，「這再再提醒著，我們必須堅定信念，更加團結地站在一起。」
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