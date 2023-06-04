快訊

家人不理解！他放棄台積電錄取「改去這裡」 網友也傻：怎麼選它

3好友相約烏來泛舟1人1艇 男著救生衣落水失蹤

校友指控王丹性騷 清大人社系學會聲明：性平調查完成前應暫停開課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六四34周年 陳建仁：堅定信念、更加團結

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長陳建仁昨天下午視察高雄亞洲新灣區，宣布啟動亞灣2.0智慧科技創新園區計畫。記者任義宇／攝影
行政院長陳建仁昨天下午視察高雄亞洲新灣區，宣布啟動亞灣2.0智慧科技創新園區計畫。記者任義宇／攝影

六四天安門事件34周年，行政院長陳建仁今天透過臉書表示，這30年的時間，中國仍然是用暴力面對不同意見的人民。看見香港，想想台灣。

陳建仁說，距離1989年天安門事件已經過去超過30年，台灣挺直腰桿勇敢捍衛的，是珍貴的自由與民主。也許大家早已熟悉，自由發言的現在，徜徉在網路沒有城牆的舒適；但自由的言論，同時也讓認知作戰變得可能，讓大家彼此之間更加不信任。

陳建仁說，大家不能習慣也不能忽略，身邊有個國家對台灣充滿敵意，想方設法分裂台灣人對彼此的信賴，傷害民主與自由的基石。根據瑞典哥德堡大學Democracy Report2023研究報告，台灣接收境外假訊息情況最嚴重，已經蟬聯榜首10年，「這再再提醒著，我們必須堅定信念，更加團結地站在一起。」

陳建仁 天安門 六四

延伸閱讀

給高雄大紅包 陳建仁宣布亞灣升級7年砸170.39億

影視產業落腳高雄 公視臺語台南部中心今啟用

鄭運鵬點名性別歧視惡例 曾銘宗：別為轉移焦點抹黑

陳建仁說「四接要依法行政」 謝國樑：中央地方都依法行政

相關新聞

校友指控王丹性騷 清大人社系學會聲明：性平調查完成前應暫停開課

民運人士王丹曾受聘國立清華大學社會學研究所客座助理教授，已有兩名年輕男性指控王丹在其就讀清大時性騷擾，其中一人今天更是出...

被控對年輕學生性騷擾 王丹：歡迎提告

民運人士王丹遭人指控性騷擾，當事人李先生上午在台北市議員林亮君陪同下舉行記者會，李先生呼籲王丹在台灣時間6月6日前對過去...

「要不要跟我睡？」王丹言語肢體騷擾他…李男提證據限期道歉

＃Me too性騷連環爆，李姓男子日前臉書指控大陸民運人士王丹，9年前在紐約某飯店對他強吻等疑性侵未遂舉動，李今天在北市...

傅崐萁遭指控性騷時非黨員 國民黨：已重新入黨會調查

媒體人董成瑜指控國民黨立委、時任花蓮縣長傅崐萁9年前曾對她性騷擾，國民黨昨天表示，將深入調查瞭解相關情況，會依照事實及證...

他指控王丹性騷如「站坦克車前」 限6月6日道歉否則提告

李先生指控遭民運人士王丹9年前在美國紐約性騷擾與猥褻，今天早上他在台北市議員林亮君陪同開記者會，指控王丹以六四民運的光環...

影／賴清德談六四學運 籲捍衛台主權保民主自由

今逢六四天安門事件34周年，民進黨主席、副總統賴清德今到南投草屯成立信賴台灣之友會，提及中國大陸大學生過去爭取民主自由遭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦