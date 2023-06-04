蔡其昌談性別平權 各界應檢討並落實

立法院副院長蔡其昌今天到台中清水，端午送暖關懷獨居老人，被問到最近藍綠都有疑似性騷擾案，蔡其昌接受媒體訪問時表示，台灣各界應該透過這次的機會，徹底把性別平權的概念能夠一併的檢討並落實，他說這次是一個行動的革命，一個觀念的革命，這是一個機會，我們應該利用這個機會，讓整個台灣社會及台灣各個政黨，一同面對相同的問題。

民進黨最近爆發多起疑似性騒擾案件，國民黨立委傅昆萁也被指控疑涉及性騷，民運人士王丹也被指控疑性騷擾男子案。

蔡其昌表示，性平的概念我們推動很多年，但事實上，台灣從父權的社會的一路走來，大家要有一個新的觀念，要更加進步，藉由這次，不論哪一個政黨，甚至社會各個領域，大家應該藉著這次全國媒體或社會關注焦點的集中，真的認真的把性平的問題及性平的整個制度能夠把它建立起來，我們不希望再有性騷擾或性歧視的這些東西，在台灣社會存在。

蔡其昌說，這次是一個行動的革命，一個觀念的革命，這是一個機會，我們應該利用這個機會，讓整個台灣社會、台灣各個政黨一同來面對相同的問題。