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傅崐萁遭指控性騷時非黨員 國民黨：已重新入黨會調查

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立委傅崐萁。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委傅崐萁。記者潘俊宏／攝影

媒體人董成瑜指控國民黨立委、時任花蓮縣長傅崐萁9年前曾對她性騷擾，國民黨昨天表示，將深入調查瞭解相關情況，會依照事實及證據妥適處理。不過，當時傅崐萁是遭國民黨開除黨籍的狀態，但國民黨表示，傅已重新入黨，便會啟動性平調查機制。

國民黨表示，堅決捍衛性別平等與女性權益，沒有模糊的空間，即刻啟動黨內性平調查機制，秉持毋枉毋縱精神，深入調查瞭解相關情況，會依照事實及證據妥適處理。傅崐萁昨天也回應，他坦然接受司法及國民黨性平機制最嚴格的檢驗與調查。

國民黨也說，對於傅崐萁遭指控性騷所發生之時期雖非黨員，但如今該傅已重新入黨，國民黨便會啟動本黨的性別平等調查機制程序，會依據事實與證據妥適處理，社會大眾跟當事人一個合理的交代。

國民黨 傅崐萁 司法

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