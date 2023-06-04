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六四34周年 馬英九籲陸面對歷史 提醒蔡政府反求諸己

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
前總統馬英九。本報資料照片
前總統馬英九。本報資料照片

今天是「六四事件」34周年。前總統馬英九再次呼籲大陸，以近來對世界各地區展現「促進各方和解，走出歷史宿怨」的嶄新格局，勇於面對歷史、承擔責任，真正拉近兩岸人民的心靈距離。馬也說，蔡政府也要反求諸己，是否一步一步走向「不自由的民主」與「不平等的人權」的錯誤道路？

馬英九回顧，今年3月底他赴大陸祭祖掃墓，並帶著年輕學子與大陸同學交流，成為兩岸分治74年後第一位訪問大陸的中華民國前元首。從中華文化、歷史與兩岸千絲萬縷的關係三個層次來看，這一步非常重要；他也深深感受到大陸當局、民間對他個人，與對整個臺灣社會的善意與友誼。

馬英九表示，站在這個基礎之上，他深切盼望，兩岸關係能夠出現春暖花開，切莫走向兵戎相見。兩岸之間，需要走出歷史困局，邁向真正和解。他深信，真誠面對歷史，發揮中國特有的王道精神，是兩岸間最適切的解方，也能造福兩岸人民。

馬英九期許大陸當局，能秉持去年中共二十大後，在世界各地區從中東、俄烏到中亞所展現的大格局，協助過去困於歷史宿怨的國家和解，敦促俄烏戰爭雙方儘速停戰謀和，以及在中亞國家強調的區域安全，這樣的精神倘能用於兩岸關係之上，必能獲得臺灣民眾的認同與國際社會的尊敬。

另一方面，馬英九說，我們也要再次深深反思，臺灣在民進黨執政7年後，出現種種「不自由的民主」（illiberal democracy）的現象，以及標榜保障人權，實質卻蔑視人權的現實，已經對台灣造成實質的傷害。尤其最近在民進黨內出現許多嚴重違反兩性平權的性騷擾案例，與該黨自詡對人權、對正義的堅持，出現極其重大又難堪的落差，更嚴重斲傷台灣的國際形象。

馬英九重申，六四事件34周年，我們除了期許大陸面對歷史，更拉近兩岸心靈距離，也要重新反求諸己，捫心自問：我們是否一步一步，走向「不自由的民主」與「不平等的人權」的錯誤道路？

馬英九 人權 六四 民進黨

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