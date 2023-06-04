影／柯文哲赴日訪問　聽取日方想法並建立聯繫管道

台灣民眾黨總統參選人柯文哲今天（4日）啟程前往日本東京，展開為期五天訪問行程，除拜見執政的自民黨政要外，也將拜會日本外交、防衛領域智庫，以及前往早稻田大學演講、拜會駐日代表謝長廷等。柯文哲在機場表示，訪日重點是「聽比說重要」，也讓日本更了解台灣的狀況。

柯文哲以台灣民眾黨總統參選人身分赴日訪問，夫人陳佩琪也一同前往，二人於清晨5點30分抵達桃園國際機場，將搭乘長榮航空BR-184航班前往日本東京；據傳柯文哲明天有可能與前日本首相野田佳彥會面，對此，柯文哲接受媒體聯訪時指出「反正見到你就知道了」。

柯文哲表示，日本是台灣在亞洲最重要的盟邦，台日經貿往來密切，日本又是美國在亞洲的重要盟邦，種種關係加起來，台灣還是要對日本有更深刻的了解，這次去日本比照訪美一樣，拜訪國會、行政部門、智庫、台商以及留學生，另外的目的就是讓日本也更了解台灣的狀況。

柯文哲說，到大陸、美國及日本等地拜訪時「聽比說重要」，認真聽他們的看法，才知道他們在想什麼，出門多聽少說。此外，出訪見誰不重要，要是見面15分鐘拍個照就走了，那不過是象徵意義，跟實際在執行部門的關鍵人見面、建立聯絡關係比較重要。這次訪日行程排得很滿，但已有一組人先去日本，或許最後會利用空檔插入行程。

由於民進黨與國民黨部分人士陸續遭人指控是性騷擾加害者。柯文哲表示，相信制度不要相信個人，比較理想應該是讓衛生福利部蒐集案例，思考在制度面上怎麼減少，除了預防發生，還有發生後該如何快速處理，台灣常是每次出現案子，最多就是「找一個女巫來燒死」，什麼事都沒做，下次又重來，系統性的改進是台灣比較欠缺的文化。