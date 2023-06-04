「排黑條款」釋憲翻盤 需等「烈士」出現

公職人員選罷法新增「排黑條款」，法界指條文牽涉人民受憲法保障的參政權、工作權，未來若釋憲，此案若到大法官手上，部分違憲機率不低，只不過終究要等到個案出現。

現行釋憲制度分為制度違憲、裁判違憲，前者適合由機關提出，但立法院自己通過，立委恐難連署提出；裁判違憲則要等到一名「烈士」出現，參選被駁回後提出，或由法官提違憲聲請，但恐曠日費時。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，民進黨提排黑條款，明知違憲，但要聲請釋憲，從立院途徑並不容易，過去四分之一就行，現在須先提出法案被否決才有可能，門檻很高，後續只能待法官提出疑義，或當事人判決確定，才能聲請釋憲。

時力立院黨團總召邱顯智表示，若不經過立法院，只能採取個案釋憲，必須有一個人登記參選、中選會駁回後，提出訴願經北高行、最高行，等到判決後，才能成為成熟的案件聲請釋憲。第三條路徑則是法官認為有違憲可能性聲請釋憲。

國家政策研究基金會內政法制組召集人高思博表示，排黑條款修法畫錯重點、侵犯人權，聲請釋憲並不容易，只能等到有個案，引起衝擊與討論，才有機會聲請釋憲。

東吳大學法律系教授胡博硯說，此法目的是「黑道、黑金」不能從政，但最後擋了陳致中、林文瑞、陳福海、蘇震清，又擋了哪些「真正的黑道」？甚至有些被稱為「黑道」的政壇人物都還沒被判刑，擴大範圍後反將許多輕罪納入；就連台灣被滲透嚴重，應花時間徹底處理，但反滲透法上路後，至今只有兩件案例，此次再納入終身不得參選，也難怪被說「打假球」。