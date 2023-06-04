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新聞眼／為一人造神 拿公民權陪葬

聯合報／ 記者侯俐安
副總統賴清德（中）。記者許正宏／攝影
副總統賴清德（中）。記者許正宏／攝影

民進黨將去年九合一選舉大敗歸咎於「黑金槍毒」，民進黨主席賴清德二月上任後，疾言厲色推動排黑機制黨務改革，針對黨公職設定高門檻排黑，更透過修正選罷法「排黑條款」，除了黑金槍毒，也將反滲透、打擊詐欺等納入修法，但缺乏社會溝通、倉促粗暴的立法過程，只為一人造神，卻拿公民權跟著陪葬。

台灣政治長年被黑金勢力綁架，社會期待黑金退出、政壇能夠清廉。但在既有司法面，本來就有針對不同犯行，具有褫奪公權的規範；若是個別政黨願以高標提名獲得支持，可以自訂標準。但拉高到法律層次，以國會多數暴力推動賴清德意志，彰顯清廉魄力，陪葬的既有體制，正是民眾本來就應享有的平等參政權。

翻開選罷法排黑條款條文可見充斥各種看似合理，實質荒謬的現象。大砲打小鳥、掛一漏萬情形不在少數，民進黨打著「反黑金」大旗，但洗錢是黑金，金融犯罪不算黑金？證交法、公司法為何不納入？持有大麻不能選里長，斷人手腳卻能選立委？

人民能否參政是憲法給予的權利，若以國會多數修法，就能凌駕並褫奪公權，那司法體系原有的制度，豈不形同虛設。原有制度本就是希望透過司法公平角度評判，不同樣態的犯罪、應褫奪哪些公民權利，如今卻以粗糙的立法，將原有司法機制埋葬。

可悲的是，粗暴又粗糙的修法，卻無法讓台灣脫離黑金政治。執政黨端出「反黑金」作為尚方寶劍，逼迫各黨上刑台。事實上，不只在野黨與法界，就連許多執政黨立委也看得出這是選擇性立法的違憲修法，但卻沒有人有勇氣捍衛公民權。執政黨揮舞正義之旗、在野黨集體噤聲，真是為了社會公義？

公司法 民進黨 選罷法

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