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再被控性騷撫摸學生腰 王丹否認

聯合報／ 記者楊正海屈彥辰康錦卿／台北─紐約連線報導
民運人士王丹。圖／聯合報系資料照片
民運人士王丹。圖／聯合報系資料照片

民運人士王丹最近捲入性騷擾風暴，先有李姓男子指控他強暴未遂，後有徐姓男子控訴，王丹十三年前曾在ＫＴＶ內，當著他的男友面前，將右手伸進他的衣服內撫摸他的腰。王丹駁斥相關指控，強調與他的認知和記憶有巨大落差。

徐男說，在清華大學開課的王丹喜歡在課後與跟學生們喝酒聊天，特別喜歡跟對社會倡議有熱情、對政治局勢有洞見的學生交流。某次的酒局從宿舍交誼廳移動到ＫＴＶ，那時他是有男友的狀態，當時男友當天也有出現在ＫＴＶ，王丹也知道他們兩個在交往。即便如此，王丹在ＫＴＶ坐在他跟他男友的中間，在毫無掩飾的情況下，王丹把右手伸進他的衣服撫摸他的腰。

王丹昨對於指控，僅回應他忙於六四民主紀念館開幕，並稱對方指控與他的認知和記憶有巨大落差。王丹說，與他互動過的學生，工作夥伴眾多，有些也許久未聯絡，的確難以就指控方單方面的文字描述，有進一步的回應。

一名李姓男子先前控訴曾遭王丹強吻，無黨籍北市議員林亮君今天將和律師林昀陪李開記者會，說明二○一四年事發經過，並提出更多當時李與王丹一同在美國旅宿的證據，希望王丹能正面回應，並向當事人致歉。

王丹

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