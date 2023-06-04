媒體人爆遭傅崐萁親吻騷擾 傅：請依法提出告訴

政壇性騷案接連爆，這次指向國民黨。媒體人董成瑜在臉書公開發文，指曾任縣長的國民黨現任立委，曾在餐敘席間對其肢體騷擾。外界根據文中線索，將矛頭指向立委傅崐萁，他昨晚聲明強調，從政廿年來從未利用權力關係對女性或下屬性騷擾，他尊重及支持性別平權，若有任何性騷擾情事，「請依法提出告訴」。

侯友宜競選工作室晚間發出聲明，指國民黨總統參選人、新北市長侯友宜重申絕不允許，更不會坐視，任何侵犯個人身體自主權的行為，任何政黨皆然，不容有任何妥協。他呼籲黨中央，絕不能輕忽此事，應主動針對舉報內容，積極調查，立即處理，絕不寬貸。

國民黨表示，堅決捍衛性平與女性權益，沒模糊的空間，即刻啟動黨內性平調查機制，秉持毋枉毋縱精神，深入調查瞭解相關情況，會依照事實及證據妥適處理。

傅崐萁說，他坦然接受司法及國民黨性平機制最嚴格的檢驗與調查。

董成瑜指稱，二○一四年參加餐敘，有位現任立委而當時是想要居間統整國民黨選舉的縣長，邀集首都市長、想要接續選市長的人，還有媒體高層等吃飯。她描述，席間這位縣長坐自己右邊。雖然對他並無好感，但得知他吃素，與他形象反差太大，不免與他聊天，問他吃素細節。也許她太和顏悅色，不久，他抓起她手，講了一些關於手的無關痛癢的話，她慢慢抽回，不想發作。

董成瑜說，餐敘尾聲，該縣長突然站起來，抱住她的頭親她。她立刻掙脫並大聲斥罵他，縣長訕訕坐回原位，開始想在她身上找到可攻擊之處。

董成瑜稱，那天她穿著一件十多年的舊衣，他誤以為有皺褶便是知名時尚品牌，便指著她的衣服說：「我知道你穿什麼牌子！」意思大概是：「你這個奢侈虛榮的女人也不是什麼好東西！」

董成瑜強調，她怒氣難消，也懶得與他多說，拿起包包立刻離開。等電梯時，縣長助理神色驚惶跑來攔她，道歉不迭。她看縣長助理擔心，有點心軟，明白告知她不會怎樣，但請他最好節制。

在傅崐萁回應後，董成瑜的臉書再度發文說，原先因為感到厭惡而不想提及名字，既然如此，就正式告訴大家，就是傅崐萁，如果傅崐萁仍以為自己清白，可以請台北市前市長郝龍斌出來為他澄清，「我相信郝龍斌前市長是誠實的人。」