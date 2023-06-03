「抱住我的頭親我」媒體人爆曾遭現任立委性騷 國民黨回應了

鏡文學總編輯董成瑜今在臉書發文表示，自己在2014年時遭到當時是縣長、「如今是立委」的政治人物「抱住我的頭親我。」

國民黨稍早聲明回應表示，堅決捍衛性別平等與女性權益，沒有模糊的空間，如果黨內有任何此類情事發生，國民黨會循既有性平機制及相關法律處理，決不寬貸。

國民黨並指出，對於黨務職場內部，人事部門均依照相關法規設立各種防治與救濟機制，至於其它場域性平事件有涉及本黨黨員部分，考紀會也有相關辦法處置。無論哪一個職場或環境，國民黨一定以最高標準處置。

國民黨聲明也強調，無論職場內外有本黨成員涉及相關狀況，除了感謝受害者勇敢發聲外，也歡迎與國民黨聯繫提供事發內容資訊，國民黨絕對不會護短，會承接住受害者，守護職場性平安全與社會上所有人免於恐懼的權益。