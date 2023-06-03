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曾銘宗被民進黨控性別歧視 國民黨團駁斥：故意扭曲抹黑

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨性騷擾案連環爆，國民黨立法院黨團舉行「賴清德牽起共犯，縱容性騷擾！」記者會。總召曾銘宗出席，要求時任黨主席的蔡英文正式道歉。記者曾吉松／攝影
民進黨性騷擾案連環爆，國民黨立法院黨團舉行「賴清德牽起共犯，縱容性騷擾！」記者會。總召曾銘宗出席，要求時任黨主席的蔡英文正式道歉。記者曾吉松／攝影

國民黨立法院黨團今日舉行記者會，指出審查112年中央政府總預算案時，時值原能會主委謝曉星發生性騷事件，提案要求檢討性騒事件相關法規及通報機制，不過遭民進黨立委反對，黨團總召曾銘宗也被指性別歧視。國民黨團對此再發聲明反駁。

國民黨團聲明指出，今年中央政府總預算1月19日表決時，因謝曉星性騷擾案，國民黨團主動提案要求「為確保調查過程不受權力不對等關係而影響到調查結果的公信力，原能會應檢討修正性騷擾申訴調查處理要點之法制上缺漏。

國民黨團聲明提到，當時並請行政院通盤檢討目前公務機關性騷擾申訴流程機制，須將涉嫌性騷擾之政務人員先予停職再啟動性平調查程序，確實保障被害人之權益」。當時表決結果，國民黨團全體委員一致同意支持，而民進黨團卻有58票反對，表決記錄都在立法公報記錄上有案可查，不容民進黨團轉移焦點，請民進黨委員虛心誠實面對。

國民黨團聲明再指，民進黨立委鄭運鵬抹黑黨團總召曾銘宗性別歧視部分，按時任行政院發言人陳宗彥於今年1月22日召開陳內閣改組記者會，特別強調內閣改組的焦點之一，是提高女性閣員比例；當時莊翠雲部長拜訪曾委員的時候，也承認她本來沒有接任部長的意願，嗣經陳建仁院長的鼓勵，最後才同意接任，因此曾總召在三月間質詢，提及莊翠雲部長，係因女性而接任財長，是相信、接受行政院發言人的說法，並非故意持有性別歧視。

國民黨團表示，民進黨立委鄭運鵬為轉移民進黨諸多性騷擾事件新聞焦點，故意扭曲抹黑，實在不厚道，也有損鄭委員公共形象。

國民黨 民進黨 性騷擾 性別歧視 鄭運鵬 莊翠雲 謝曉星

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