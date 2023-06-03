再添一樁！媒體人臉書稱國民黨立委餐敘性騷：抱我頭親我

民進黨連爆性騷案被吃案，又有多名人士被指控性騷，媒體人董成瑜今在臉書發文，自稱自己是「資深的被性騷擾者」，文中影射某國民黨立委，當年曾在餐敘席間，對她有疑似性騷行為。

董成瑜說，她是一個資深的被性騷擾者，從小學開始便遇到各種各樣的情況，後來將騷擾者分兩種，一種是現實中有權力者（社會地位較高），一種是權力弱勢者（一般人）。兩者的目的都在展示自己的權力，只是方法和遭遇不同。

董成瑜表示，隨著年齡增長，她自然較少遇到騷擾，這也許不是一般人想像的吸引力降低而已，而是成熟女性比較知道如何立即反應，不會再像年輕時那樣不知所措、怕自己被懲罰而只能隱忍。騷擾者知道找那些「年幼可欺」或「年輕沒有社會資源」的人，比較不會遇到反抗、被曝光、受懲罰。也因為幾乎不會受到懲罰，他們就會有一種自己是「隱形人」的錯覺，因此通常是慣犯。

董成瑜提到，她最後一次被性騷擾是2014年，她在壹週刊做記者的最後一年，也是首都市長即將改選的一年。有位想要居間統整國民黨選舉的縣長（如今是立委），邀集了首都市長、想要接續選市長的人（當然由這位人士做東），還有壹週刊社長、副社長、總編輯等人吃飯（可以推想，這是一系列的與媒體吃飯的其中一場）。她那時是人物組副總編輯，社長每遇到特別的人物都會問她要不要一起去。有觀察各色人等的機會她當然不放過。

董成瑜描述，席間這位縣長坐她右邊。雖然對他並無好感，但得知他吃素，她覺得與他形象反差太大，不免與他聊天，問他吃素細節。也許她太和顏悅色，不久，他抓起她手，講了一些關於手的無關痛癢的話，她慢慢抽回，不想發作，但知道這是她的極限。

董成瑜進一步表示，吃到尾聲，水果未上，這位縣長突然站起來，抱住她的頭親她。後來她想，也算他倒霉，遇到我這個不是吃素的，一般女生可能為了顧全他顏面，以及現場眾位有權勢者的心情—幹嘛小題大作破壞氣氛、離他遠一點不就好了⋯⋯，只好隱忍或巧妙地化解。

董成瑜說，她立刻掙脫並大聲斥罵他。就在此時，她發現首都市長正機伶地站起來，連道別也不及，迅速閃人了。（想選首都市長的那位稍早有事先離開。）縣長吃罵，訕訕坐回原位，開始想在她身上找到可攻擊之處。

董成瑜稱，那天她穿著一件十多年的舊衣，三宅一生副牌Pleats Pleats運動型帶帽薄外套（比本牌便宜，數千元），他誤以為有皺褶便是三宅一生，便指著她的衣服說：「我知道你穿什麼牌子！」意思大概是：「你這個奢侈虛榮的女人也不是什麼好東西！」

董成瑜強調，她怒氣難消，也懶得與他多說，拿起包包立刻離開。等電梯時，縣長助理神色驚惶跑來攔我，道歉不迭，說縣長從來不曾如此（誰相信呢？），大概是擔心她會張揚。她看縣長助理擔心，有點心軟，明白告知她不會怎樣，但請他最好節制。