性騷、職場霸凌連環爆 北市議員趙怡翔：非民進黨獨特問題

民進黨性騷案連環爆，北市議員趙怡翔今指出，「性騷擾與職場霸凌非是民進黨的獨特問題」，身為執倡議平權、進步與正義價值的執政黨，需背負最大責任與努力來反省與改進，也提出引進公正外部單位調查等3點期待，直言「危機是轉機的機會」，盼民進黨徹底改善。

趙怡翔今在臉書發文，「我深信，性騷擾與職場霸凌非是民進黨的獨特問題」，但身為執政黨，身為倡議平權、進步與正義價值的政黨，我們需要背負最大的責任，也需要進行最大的努力來反省與改進。

他說，近日看到許多年輕幕僚敘述在黨工作的經驗，除了感到痛心外，自己也感到憤怒，在每一個故事背後都是被澆熄的夢與破碎的身心。也認為危機是轉機的機會，民進黨一定要徹底改善，因此身為珍惜民進黨一員的他提出3點個人期待。

趙怡翔提議，「引進公正外部單位來調查這些民進黨內的性平事件」，這不是單純黨務主管可以清查的問題與挑戰，必須由專業處理性平相關的外部機構徹底調查，了解問題根本、提出懲處作為，並改造民進黨內部工作環境。

其次，「要求所有黨中央及各級縣市黨部召開性平教育課程，並強制要求所有黨務人員及黨公職務必參與。」他說，這課程應該由專業外部單位執行，內容從性別平等意識、防治教育到人員管理與事後處置，使所有人員更清楚性平落實的正確觀念。

再者，「立刻訂定涉及性騷擾案的處理原則及申訴管道，並由外部單位定期檢視落實情形、各案處理處理方式與進度，以及更新的必要。」趙怡翔認為，此目的是要有效機制化內部處理流程，不會因事、因人而處理方式不同。

他說，「民進黨向來背負的任務就是捍衛這塊土地，讓我們能在民主、自由與尊嚴中生活」，這是沒有任何其他政黨能取代的價值，他也深信民進黨的路線值得我們共同努力。

趙怡翔認為，民進黨要展現能反省與改進、能面對與解決問題，他相信這個黨做得到，因為要完成的事情還有很多、要走的路還有很遠。