影／同框盧秀燕談中捷藍線 侯友宜承諾：明年可以幫你的忙

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今早參訪台中，與台中市長盧秀燕「同框」城市交流。侯友宜致詞時，分享新北市拚三環六線經驗，認為蓋捷運面對挑戰是速度要快、後面預算要有人支持。他並承諾盧秀燕蓋捷運藍線，「你放心，我幫得到你的忙，明年我就可以幫你的忙」。

盧秀燕與侯友宜今天上午在「幸福沙鹿 閱讀開麥拉」沙鹿深波圖書館重新開館啟動活動同框。侯友宜致詞時說，台中三大願景都非常不容易，台中國際會展中心已經將完工，綠美圖，還有蓋台中巨蛋，新北市有體育館，未來目標是蓋巨蛋，這是要向台中學習的地方。

侯友宜說，他佩服盧秀燕接棒後，台中捷運綠線完工啟用，目前台中藍線，他知道盧很拚，盧遇到的問題他也有遇到，盡量溝通，台中藍線要不斷溝通才能圓夢。捷運很重要，新北市拚三環六線，光一條捷運新北士林線慢2年開工，經費多220億元，慢一年物價、工資大幅上漲，因此蓋捷運要越快越好，趕快核定、趕快做。

侯友宜說，他現在發包很痛苦，要分拆兩、三標，不斷加預算等，新北市捷運系統整個都在做了，幾乎全台灣做最多的，面對挑戰是速度要快、後面預算要有人支持。「你放心，我幫得到你的忙，明年我就可以幫你的忙，讓你趕快做」。