「局裡看得到你的LINE」 蘇宏達控因學倫案遭國安局威脅

新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦台大國發所碩士論文遭認定抄襲，兩人的指導教授、國安局前局長陳明通也遭檢舉。曾參與學倫審議會的教評會委員、台大社會科學院長蘇宏達昨天公開爆料，指審議過程中遭遇許多威脅、謾罵，甚至有人找上門，稱「局裡都看得到你的LINE。」儘管對方隨即表示是玩笑話，不過對自身而言，這是典型的情治威脅。

國民黨立委王鴻薇批評，民進黨政府為了陳明通、林智堅、鄭文燦，使用這些令人髮指的手段，國安局膽敢去威脅台大社科院院長，「這是什麼威權時代嗎」？

國安局昨晚主動否認此事，強調台大國發所論文案，因涉及私人事務，與國安局公務無關，且LINE通訊軟體是封閉式社群，沒有任何人可以監控，也不可行。

全國大學自主聯盟昨在台大舉辦「大學自主與高教未來論壇」，包括台大前校長陳維昭、中研院士曾志朗、蘇宏達等人都出席，會中有民眾提問，質疑台大處理林智堅案後曾對外舉行記者會說明，為何處理鄭文燦、陳明通案時，就改口以個人隱私為由不公開？

對此，蘇宏達先聲明，台大社科院願擔負相關責任，但過程「壓力很大」，教育部亦曾來函索取資料，台大也全數提供、自行簽核並送教育部，過程沒有任何隱匿，包括訴願名單等，教育部均看得到。

不過蘇宏達隨後也表示，過程中也曾碰過威脅，網路上被罵還好，先前曾有人士特別到校約見面，對方要他「為國家著想」，「現在國家很動盪，這樣做會造成兩岸不穩定」。更稱要處理的人都和兩岸相關，一定要為大局著想，不要一意孤行。蘇宏達稱，年初亦收到提醒，稱「有大哥不高興」，因為某些人沒當選，「要我小心一點，講到這裡就有點傷心。」

蘇宏達表示，有些手就是想深入校園，台大代表高等教育，扛起大學自主責任，還需社會支持並理解，否則沒有真正的大學自主，就沒有真正的民主和自由。教育部前部長曾志朗亦曾來電支持，鼓勵自己要挺住，否則將淪為國際笑話。

蘇宏達會後受訪表示，學術倫理相關審議雖然不公開，但均全程錄音，任何投票結果也都非常謹慎，將票紙一疊疊收好，並呈給上級機關教育部。

此外，台大上月底完成陳明通涉及學術倫理相關案件審議結果，聲稱將送教育部，並函覆檢舉人，不過教育部表示，尚未收到學校回覆陳明通涉及學術倫理相關案件審議結果，有關陳師退休案，將視學校審議結果依相關法規辦理。

台大校長陳文章於上周畢業典禮會後受訪時說，日前舉行校教評會確實討論到陳明通案，也做出決議，但相關內容還要經出席委員再確認，之後會直接函復檢舉人，屆時就看檢舉人是否願意公開。