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蘇宏達爆處理學倫案遭威脅 國安局否認曾監控LINE社群通話

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國安局。圖／取自Google Earth
國安局。圖／取自Google Earth

台大社科院院長蘇宏達今天公開表示，台大去年處理林智堅論文抄襲案時，有人員登門稱「局裡都看得到你的LINE」，他遭受情治威脅。國安局今天主動表示，國安局絕無蘇宏達所言情事。

全國大學自主聯盟今日於台大舉辦「大學自主與高教未來論壇」。一名男子於會場自稱替立委王鴻薇辦公室發問，男子質疑，台大去年處理林智堅論文抄襲案時曾公開說明，為何卻於處理鄭文燦陳明通案時低調不公開。對此，社科院院長蘇宏達回應，審議過程中遭遇許多威脅、謾罵，甚至有人找上門，稱「局裡都看得到你的LINE」。隨即哈哈大笑並表示是玩笑話，但對自身而言是典型的情治威脅。

國安局今天表示，國安局為國家情報機關，一向秉持「依法行政、行政中立」原則執行工作，有關台大國發所論文案，因涉及私人事務，與國安局公務無關，因此並未介入相關事務。

有關蘇宏達指稱國安局人員可看得到其LINE内容，國安局說，眾所周知，LINE通訊軟體為一封閉式社群，非群組裏的成員，無法探知群組內相關資訊，且其伺服器設在日本，LINE公司亦曾於109年1月2日表示，其公司平台沒有任何人可以監控，也不可行。國安局絕無蘇某所言情事。

至於蘇宏達稱，疑似被國安局或情治單位的人威脅部分，國安局說一向要求所屬同仁依法行事，絕不可有違法犯紀的行為，若有相關具體個案，歡迎提供國安局查處。

國安局 蘇宏達 台大 陳明通 林智堅 鄭文燦 論文抄襲

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