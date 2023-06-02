綠爆性騷 藍婦女部批眼中只有選舉：別想私了 立送檢調

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聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
民進黨連日爆出疑似性騷、吃案及黨職主管霸凌等事件，民進黨秘書長許立明（左）與性平部主任李晏榕（右）出席記者會回應。記者林澔一／攝影
民進黨連日爆出疑似性騷、吃案及黨職主管霸凌等事件，民進黨秘書長許立明（左）與性平部主任李晏榕（右）出席記者會回應。記者林澔一／攝影

民進黨連日爆出疑似性騷、吃案及黨職主管霸凌等事件，國民黨婦女部今聲明，民進黨記者會的回應內容，完全沒從受害者角度考量問題，顯然仍想私了、沒有檢討，且綠營眼裡只有權力與選舉，要求立刻將所有案件及相關責任人士移送司法檢調。

國民黨婦女部聲明指出，民進黨從協力廠商、直屬長官、性平部門，甚至到副秘書長級層級以上人員都涉入，整體職場文化的集體墮落，都恐成為助長性霸凌的「共犯結構」，呼籲民進黨檢討改進自身性平意識及機制不足問題，絕不應從「鞠躬道歉、切割止血」角度看待此事。

國民黨婦女部並質疑，這不只是性平價值的爭議，更是涉及法律的性騷擾案件，且針對民進黨立委提名人「偷拍性平爭議事件」，民進黨秘書長許立明在記者會上仍強調，「要擴大與社會力量結合」，然而看民進黨與相關爭議人士的結合，是否民進黨心中只有權力、只有席次、沒有女權、沒有平權，絲毫沒有悔改之心。

國民黨婦女部強調，民進黨記者會上，民進黨性平部主任李晏榕說如相關性騷事件經檢視有「違法之虞」將移送司法檢調，然而民進黨全黨上下已成性騷擾溫床，有更多曾經在民進黨工作的年輕人貼文發聲痛訴，民進黨應該立刻將所有案件及相關責任人士移送司法檢調，不應仍想藉由「預審」文過飾非。

國民黨婦女部並表示，敬佩受害者勇敢面對、挺身而出的勇氣，「你們並沒有做錯任何事」，希望社會大眾能給受害者更多的空間與鼓勵，不要對受害者造成第二次傷害，面對任何在職場上遭受性騷擾、性霸凌、性歧視的案件，都沒有模糊、容忍的空間，國民黨會繼續堅持性別多元價值、維護女性權益，深化黨內性平教育。

民進黨 性騷擾

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