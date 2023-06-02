民進黨再有性騷擾受害者 黃捷聲援：看完氣到發抖

前民進黨女性黨工上社群平台爆料，自己遭到性騷卻被時任民進黨婦女部主任許嘉恬吃案，引起各界撻伐，許嘉恬已請辭獲准。不過又再傳出另一名女性黨工在網上公布遭遇，指出事後求助主管不成，反遭對方在工作上處處刁難，高雄市議員黃捷聲援表示，看完文章「氣到發抖」，呼籲民進黨中央立即成立「性平調查小組」。

該名女性黨工於今天中午在網路上以「為我自己勇敢一次」為開頭，指控遭部門同仁陳右豪多次藉醉酒，對她做出摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰等舉動，雖有明確拒絕，但沒因此收斂「難受到好想死」。沒想到，向時任青年部主任蔡沐霖申訴，竟反過來檢討「妳給人家燒到整懶趴火」，甚至遭職場霸凌，不但曾昏倒、也患上憂鬱症，最後以辭職方式解脫。

對此，黃捷說看完文章氣到全身發抖，甚至有作嘔感，指出文中兩位政壇噁男，從職場性騷到職場霸凌，公然踐踏女性到無法無天的地步，而擔任主管要職的人，不僅沒有守護受傷的下屬，反而仗勢欺人，這種人格特質，根本不配擔任任何黨公職、禍害他人，應予以解職。

黃捷提到，「像這樣徬徨無助的受害者，還有多少人？」指出民進黨作為負責任且重視平等價值的執政黨，應率先提出機制解決，大破大立面對它，才對得起所有懷抱信念、為黨努力的政治工作者，沉痛呼籲民進黨黨中央應立即成立「性平調查小組」，也呼籲國民黨、民眾黨都應組成性平小組，調查並受理過去的性平案件，用最高規格來審視政治職場的友善程度。

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