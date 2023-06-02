光電弊案燒不停 民眾黨團籲賴清德正面回應綠能黑金

民眾黨團今天舉行記者會，指光電弊案燒不停，從im.B詐騙案到力暘光電案，民進黨官員、民代與顧問沆瀣一氣，共同參與光電與「詐騙事業」，規模猶如「國家隊」。民眾黨立委陳琬惠表示，台南光電背後龐大利益糾葛令人震驚，沒有人會反對發展再生能源，但絕對不能放任綠能蟑螂橫行無阻。

民眾黨立委張其祿批，政府的放任造成「尋租」風氣盛行，讓特定企業、政府公權力與地方勢力共構成為「綠能複合體」；大資本家、政客及地方勢力勾結並把持土地，賺取優惠性綠電躉購，形同拿納稅人的錢「劫貧濟富」，也導致賄賂、暴力威脅各種弊端叢生。

立委陳琬惠指出，台南市檢調日前展開大規模搜索，約談古盛煇及宸峰工程負責人蔡清旭等人，兩人皆與綠營關係良好，前者曾任行政院顧問，是產業界有名的「小英之友」，後者則是前民進黨中執委郭再欽的好朋友。

陳琬惠表示，在古盛煇被約談之前，就曾有議員接獲陳情，業者以低價強取土地興建七股光電場，引發不少民怨。先前她揭露台鹽綠能前董事長陳啟昱不顧經濟部反對，強行引進4間民股公司，蔡清旭的承暘光電就是其中之一。