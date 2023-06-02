影／軍公教加薪為選舉？鄭文燦：照顧公務員權益有助民間薪資成長

行政院副院長鄭文燦今天上午到高雄，出席光寶科技高雄聯合營運中心二期工程開工動土典禮。針對行政院拍板軍公教加薪，在野黨質疑是選舉考量，也被質疑行政院長陳建仁未來回歸中研院會受益，鄭文燦表示，照顧公務員權益，有助民間薪資成長，也可緩和通膨，「我想這個是必要的調整！」

鄭文燦說，公教人員在過去幾年當中，面對疫情以及顧民生、拚經濟的努力，都非常認真，這幾年物價指數也有上漲，考量到政府的財政以及照顧公務員的權益，因此調薪4%，這也有助於民間的薪資成長，緩和物價所帶來的通膨壓力，「我想這個是必要的調整」。

而對於「台美21世紀貿易倡議」首批協定簽署完成，中國批評違反一中原則，以及是否能奠定FTA基礎？是否代表合作發展是否更緊密？鄭文燦說，這協定已有達成5項共識，是台美之間1979年以來，最全面、最廣泛的貿易協定。

鄭文燦表示，這個協定對於往後是一個基礎，將來還會有其他的協定，讓台灣與美國之間，在經貿合作上能夠有更多的交流、更多的合作，對於以後台灣在全世界的供應鏈中，將會建立起更穩固的關係。

鄭文燦強調，台灣走向世界，世界更支持台灣，這是非常關鍵的里程碑，不管中方說什麼，台灣都會勇敢地擁抱世界。