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民眾黨批民進黨光電弊案燒不停 高層與綠營關係密切

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿（右）、立法委員陳琬惠（左）上午召開「光電弊案燒不停 民進黨別再裝傻！」記者會，張其祿批評台南光電開發弊案燒不停，從im.B詐騙案到到力暘光電案，民進黨官員、民代與顧問沆瀣一氣，共同參與光電與詐騙「事業」，規模猶如「國家隊」。記者蘇健忠／攝影
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿（右）、立法委員陳琬惠（左）上午召開「光電弊案燒不停 民進黨別再裝傻！」記者會，張其祿批評台南光電開發弊案燒不停，從im.B詐騙案到到力暘光電案，民進黨官員、民代與顧問沆瀣一氣，共同參與光電與詐騙「事業」，規模猶如「國家隊」。記者蘇健忠／攝影

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿、立法委員陳琬惠上午召開「光電弊案燒不停 民進黨別再裝傻！」記者會，張其祿批評台南光電開發再爆弊案，力暘能源在七股區用地取得疑涉不法，公司總裁古盛煇與綠營關係密切。從im.B詐騙案到到力暘光電案，民進黨官員、民代與顧問沆瀣一氣，共同參與光電與詐騙「事業」，規模猶如「國家隊」。官商勾結導致賄賂、暴力威脅等弊端叢生。民眾黨團要求民進黨主席賴清德正面回應綠能黑金問題，同時呼籲檢調單位必須深入調查，絕不能縱放。

陳琬惠表示從學甲爐碴案、88槍擊案、台南市經發局長涉貪，到台南正副議長賄選案，台南光電背後龐大的利益糾葛令人震驚，沒有人會反對發展再生能源，但絕對不能放任綠能蟑螂橫行無阻，呼籲檢調徹查到底，給人民一個交代。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿（右）、立法委員陳琬惠（左）上午召開「光電弊案燒不停 民進黨別再裝傻！」記者會，張其祿批評台南光電開發再爆弊案，力暘能源在七股區用地取得疑涉不法，公司總裁古盛煇與綠營關係密切。記者蘇健忠／攝影
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿（右）、立法委員陳琬惠（左）上午召開「光電弊案燒不停 民進黨別再裝傻！」記者會，張其祿批評台南光電開發再爆弊案，力暘能源在七股區用地取得疑涉不法，公司總裁古盛煇與綠營關係密切。記者蘇健忠／攝影

台南 民進黨 詐騙

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