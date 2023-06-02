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【專家之眼】美國也有「禁書」，你知道嗎？

聯合報／ 高永光／考試院前副院長
2023台北國際書展有33國、470多家國內外出版社共同參展。本報資料照
2023台北國際書展有33國、470多家國內外出版社共同參展。本報資料照

台灣在戒嚴時期，很多書籍及刊物被查禁，偷看「禁書」在戒嚴時期，是很刺激的事。出版被認為是言論自由，但在信仰「人生而自由」的美國，也有「禁書」，你知道嗎？

根據「美國筆會」（PEN America）透露，2021-2022學年度，美國各級學校圖書館的禁書，多達2500本，這些書從圖書館的書架上被移除。

在「禁書」的作者名單上，經常榜上有名的是一位女性作家茱蒂．布倫（Judy Blume）。布倫女士，今年85歲，專門從事和小孩、青少年及較年輕的成年人，有關題材的寫作，是相當受歡迎的小說作家。她的作品被譯成32個國家的文字，銷售量達到8200萬本。

布倫女士堪稱美國的「禁書女王」，她的書在中小學圖書館不准出現，因為她的一些書寫作題材，多在描述青少年的手淫、性事、女孩月經及第一次來經，以及剛開始發育的胸部及胸罩等等。這些故事受到宗教團體及一些保守主義政治人物的攻擊，因而成為禁書。

布倫女士出版被禁的書，其中幾本比較著名的如下：

1970年出版的〝Are You There God? It Is Me Margaret〞（台灣有出版，書名譯成「神啊，你在嗎？」），主角是小女孩Margaret Simon，書中透過Margaret探討宗教，性和男孩子。

1973年出版的〝Deenie〞，Deenie是一個13歲的少女，她媽媽強迫她成為一個模特兒。但後來Deenie被診斷出有脊椎側彎，必須穿著後背支架，無法成為模特兒，Deenie在家中地位一落千丈，同時沒有安全感。該書討論了靑少女的手淫和性，因此被各圖書館列為禁書。

1974年的〝Blubber〞，該書敘述美國5年級學生的霸凌故事，據說靈感來自布倫的女兒在學校發生的事情。書中被霸凌的女孩是長的過胖又笨拙的Linda。

1975年出版的〝Forever〞，該書探討的主題是青少年男女（teens）的性愛。該書故事從高中學生Katherine和Michael 發生第一次性愛展開，後來被雙方父母發現，強迫他們分手。但是，Katherine後來卻和一個老的網球教練展開另一段性愛關係。

1981年的〝Tiger Eyes〞，該書的主角是女孩Davey，幼年喪父。女孩的母親因此遷居到新墨西哥州。布倫女士刻意描繪Davey和男友Wolf之間的肉慾關係。後來因為讀者的反應，布倫刪掉一些情節。

1999年出版的〝Places I Never Meant to Be〞，這本書其實布倫女士只是編輯，收集的作品都是常被列為禁書的作者的著作，事實上是為了「抗議書籍出版審查制度的國家聯盟」（National Coalition Against Censorship）而做的。

布倫女士出版的青少年及兒童書籍多達25本，雖然多數被圖書館拒絕，列為「禁書」，但卻受到很多讀者的擁護，不少讀者都説，他們從10歲左右，就開始讀布倫的書。

有關布倫女士的一部紀錄片〝Judy Blume: Forever〞，今年3月在Amazon Prime進行首映；而4月底，「神啊，你在那裡？我是瑪格利特」電影上映，這是布倫女士的第一本書被拍成電影，影評和票房都不差。

布倫女士的書被禁，引發的連鎖效應是，在幼兒園及小學，是否應該讓學生接觸有關性的書籍，當然包括教學在內。癥結在：性教育對幼兒及少年男女，究竟是父母的權利？還是學校的權利？

佛羅里達州（州長德桑蒂斯將參加2024美國總統共和黨初選，爭取成為共和黨候選人），力促州議會於2022年通過「父母教育權利法案」。該法律禁止在課堂上，對幼兒園到小學三年級的學生，教導性別取向及性別認同的議題；同時禁止學校限制父母獲取子女的教育和健康紀錄。

該法律於2022年3月28日德桑蒂斯簽字通過，並於2022年7月1日正式生效。該法律通過後引起迪士尼公司對州政府的抗議（迪士尼卡通人物很多是中性的），也引起學生的罷課，但是也有一些州準備援引立法。

布倫女士的小說，內容相當吸引人，但可以列入圖書館藏書，沒有年齡限制，讓所有中小學生閱讀嗎？真是一個可以討論的問題啊！

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