【專家之眼】美國也有「禁書」，你知道嗎？

台灣在戒嚴時期,很多書籍及刊物被查禁,偷看「禁書」在戒嚴時期,是很刺激的事。出版被認為是言論自由,但在信仰「人生而自由」的美國,也有「禁書」,你知道嗎?

根據「美國筆會」(PEN America)透露,2021-2022學年度,美國各級學校圖書館的禁書,多達2500本,這些書從圖書館的書架上被移除。

在「禁書」的作者名單上,經常榜上有名的是一位女性作家茱蒂.布倫(Judy Blume)。布倫女士,今年85歲,專門從事和小孩、青少年及較年輕的成年人,有關題材的寫作,是相當受歡迎的小說作家。她的作品被譯成32個國家的文字,銷售量達到8200萬本。

布倫女士堪稱美國的「禁書女王」,她的書在中小學圖書館不准出現,因為她的一些書寫作題材,多在描述青少年的手淫、性事、女孩月經及第一次來經,以及剛開始發育的胸部及胸罩等等。這些故事受到宗教團體及一些保守主義政治人物的攻擊,因而成為禁書。

布倫女士出版被禁的書,其中幾本比較著名的如下:

1970年出版的〝Are You There God? It Is Me Margaret〞(台灣有出版,書名譯成「神啊,你在嗎?」),主角是小女孩Margaret Simon,書中透過Margaret探討宗教,性和男孩子。

1973年出版的〝Deenie〞,Deenie是一個13歲的少女,她媽媽強迫她成為一個模特兒。但後來Deenie被診斷出有脊椎側彎,必須穿著後背支架,無法成為模特兒,Deenie在家中地位一落千丈,同時沒有安全感。該書討論了靑少女的手淫和性,因此被各圖書館列為禁書。

1974年的〝Blubber〞,該書敘述美國5年級學生的霸凌故事,據說靈感來自布倫的女兒在學校發生的事情。書中被霸凌的女孩是長的過胖又笨拙的Linda。

1975年出版的〝Forever〞,該書探討的主題是青少年男女(teens)的性愛。該書故事從高中學生Katherine和Michael 發生第一次性愛展開,後來被雙方父母發現,強迫他們分手。但是,Katherine後來卻和一個老的網球教練展開另一段性愛關係。

1981年的〝Tiger Eyes〞,該書的主角是女孩Davey,幼年喪父。女孩的母親因此遷居到新墨西哥州。布倫女士刻意描繪Davey和男友Wolf之間的肉慾關係。後來因為讀者的反應,布倫刪掉一些情節。

1999年出版的〝Places I Never Meant to Be〞,這本書其實布倫女士只是編輯,收集的作品都是常被列為禁書的作者的著作,事實上是為了「抗議書籍出版審查制度的國家聯盟」(National Coalition Against Censorship)而做的。

布倫女士出版的青少年及兒童書籍多達25本,雖然多數被圖書館拒絕,列為「禁書」,但卻受到很多讀者的擁護,不少讀者都説,他們從10歲左右,就開始讀布倫的書。

有關布倫女士的一部紀錄片〝Judy Blume: Forever〞,今年3月在Amazon Prime進行首映;而4月底,「神啊,你在那裡?我是瑪格利特」電影上映,這是布倫女士的第一本書被拍成電影,影評和票房都不差。

布倫女士的書被禁,引發的連鎖效應是,在幼兒園及小學,是否應該讓學生接觸有關性的書籍,當然包括教學在內。癥結在:性教育對幼兒及少年男女,究竟是父母的權利?還是學校的權利?

佛羅里達州(州長德桑蒂斯將參加2024美國總統共和黨初選,爭取成為共和黨候選人),力促州議會於2022年通過「父母教育權利法案」。該法律禁止在課堂上,對幼兒園到小學三年級的學生,教導性別取向及性別認同的議題;同時禁止學校限制父母獲取子女的教育和健康紀錄。

該法律於2022年3月28日德桑蒂斯簽字通過,並於2022年7月1日正式生效。該法律通過後引起迪士尼公司對州政府的抗議(迪士尼卡通人物很多是中性的),也引起學生的罷課,但是也有一些州準備援引立法。

布倫女士的小說,內容相當吸引人,但可以列入圖書館藏書,沒有年齡限制,讓所有中小學生閱讀嗎?真是一個可以討論的問題啊!