跟光電弊案零距離？ 綠營：抹黑

行政院前顧問古盛煇擔任負責人的力暘能源公司，被控在圈地、購地、土地使用及申請執照過程疑涉不法，日前台南檢調訊後將古依詐欺等罪命四百萬元交保。國民黨立委鄭正鈐昨披露，力暘能源與古盛煇的另一聚點投資公司，地址和民進黨新竹市黨部相同，且古是民進黨全國黨代表，顯示「民進黨跟光電弊案零距離」。

民進黨新竹市黨部駁斥是抹黑造謠，黨部相關收入與支出皆有專業會計認證，禁得起社會大眾檢視，絕無涉入光電案。黨部主委陳建名說，黨部向來與陳姓屋主簽約承租，為獨立辦公空間使用已十年，此層樓其他分割空間做為承租他人辦公室使用，亦為房東權利，呼籲鄭正鈐不要因立委選舉將至，看圖說故事甚至造謠抹黑。

鄭正鈐表示，台南光電弊案一路查出前台南市經發局長陳凱凌涉賄，到現在發現力暘能源疑似用非法手段取得光電土地，而力暘老闆古盛煇以聚點投資股份有限公司投資力暘九九點七％股份，兩家公司地址都設在竹市西大路七七二號二樓，和民進黨竹市黨部同一地址。

他說，古盛煇不僅是民進黨新竹縣黨部的地方黨部評議委員會召集人，身兼全竹縣僅五名的民進黨全國黨代表，更是綠能界有名的「小英之友」，擔任竹縣小英之友會副秘書長，是民進黨要角。

他指出，這些民進黨要角和光電弊案問題高度重疊，甚至被質疑有共生關係，檢調針對是否有不當光電利益交換追查，他也認為必須要去問蔡英文總統，知不知道民進黨代表深度涉入光電弊案？也要問民進黨主席賴清德，知不知道民進黨竹市黨部跟光電弊案牽扯不清？