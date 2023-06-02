聽新聞
test
0:00 / 0:00

跟光電弊案零距離？ 綠營：抹黑

聯合報／ 記者程遠述張裕珍／連線報導
民進黨新竹市黨部位於新竹市西大路一處大樓內。記者張裕珍／攝影
民進黨新竹市黨部位於新竹市西大路一處大樓內。記者張裕珍／攝影

行政院前顧問古盛煇擔任負責人的力暘能源公司，被控在圈地、購地、土地使用及申請執照過程疑涉不法，日前台南檢調訊後將古依詐欺等罪命四百萬元交保。國民黨立委鄭正鈐昨披露，力暘能源與古盛煇的另一聚點投資公司，地址和民進黨新竹市黨部相同，且古是民進黨全國黨代表，顯示「民進黨跟光電弊案零距離」。

民進黨新竹市黨部駁斥是抹黑造謠，黨部相關收入與支出皆有專業會計認證，禁得起社會大眾檢視，絕無涉入光電案。黨部主委陳建名說，黨部向來與陳姓屋主簽約承租，為獨立辦公空間使用已十年，此層樓其他分割空間做為承租他人辦公室使用，亦為房東權利，呼籲鄭正鈐不要因立委選舉將至，看圖說故事甚至造謠抹黑。

鄭正鈐表示，台南光電弊案一路查出前台南市經發局長陳凱凌涉賄，到現在發現力暘能源疑似用非法手段取得光電土地，而力暘老闆古盛煇以聚點投資股份有限公司投資力暘九九點七％股份，兩家公司地址都設在竹市西大路七七二號二樓，和民進黨竹市黨部同一地址。

他說，古盛煇不僅是民進黨新竹縣黨部的地方黨部評議委員會召集人，身兼全竹縣僅五名的民進黨全國黨代表，更是綠能界有名的「小英之友」，擔任竹縣小英之友會副秘書長，是民進黨要角。

他指出，這些民進黨要角和光電弊案問題高度重疊，甚至被質疑有共生關係，檢調針對是否有不當光電利益交換追查，他也認為必須要去問蔡英文總統，知不知道民進黨代表深度涉入光電弊案？也要問民進黨主席賴清德，知不知道民進黨竹市黨部跟光電弊案牽扯不清？

鄭正鈐 立委選舉 陳凱凌 賴清德 房東

延伸閱讀

藍委曝光電涉弊公司與黨部同址 綠竹市黨部斥：抹黑

光電弊案滾雪球 藍：涉案者都與蔡友好

曝疑涉弊公司同址綠黨部 藍：民進黨跟光電弊案零距離

影／光電弊案延燒 國民黨團籲賴清德說清楚

相關新聞

跟光電弊案零距離？ 綠營：抹黑

行政院前顧問古盛煇擔任負責人的力暘能源公司，被控在圈地、購地、土地使用及申請執照過程疑涉不法，日前台南檢調訊後將古依詐欺...

接見柏林安全會議訪團 賴清德：積極與民主同盟合作

副總統賴清德今天下午接見「柏林安全會議代表團」，他感謝德國政府多次在七大工業國組織（G7）會議等公開場合強調台海和平穩定...

藍委曝光電涉弊公司與黨部同址 綠竹市黨部斥：抹黑

國民黨立法院黨團今天舉行記者會，立委鄭正鈐在會中指出，台南光電弊案發現力暘能源疑似用非法手段取得光電土地，力暘老闆古盛煇...

友邦吐瓦魯司法部長柯飛訪台 蔡總統明接見

有關我國友邦吐瓦魯國司法、通訊暨外交部長柯飛（Simon Kofe）應我國政府邀請，率團訪問台灣，總統府發言人Kolas...

史料檔案再解密 國民黨明將開放蔣經國任主席時期批簽

國立政治大學明2日舉行「繼志述事：蔣經國批簽檔案開放應用講座」活動，正式開放前總統蔣經國過去擔任國民黨主席時期的批簽公文等檔案。2013年5月18日，前總統馬英九在黨主席任內完成第一批史料移存政大；2021年12月7日，政大舉行黨史檔案啟用典禮，明將再公開蔣經國批簽。 事實上，國民黨黨史館寄存政大30萬筆史料檔案，共有9大類，而2021年12月7日所公開的就是早期的「漢口檔案」。...

大陸人民為我國民函釋停用 政院修法：以境外人士請求

行政院日前發函通令，中國大陸人民不享有或負擔中華民國國民的權利義務，恐導致大陸人民在台受害，而難獲國賠。行政院發言人林子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦