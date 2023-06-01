公務員退休撫卹基金管理局今揭碑 將強化投資決策效能

公務人員退撫新制7月1日上路，基金管理委員會改制為基金管理局，今天「公務人員退休撫卹基金管理局」揭碑。考試院長黃榮村表示，相信改制後的基金管理局在投資決策上能更靈活、更有效率，整體運作效能也更加提升；基金長期穩健的操作績效，攸關軍公教退休人員的退休金給付，也對現職軍公教人員及民眾信心有關鍵性的安定力量，盼在健全永續的退撫制度下服務民眾，保障國家安全並追求經濟繁榮與發展。

黃榮村指出，對退撫基金而言，最重要的任務就是積極提升長期而穩健的投資績效，確保基金永續經營；期勉基金管理局為今年7月1日即將實施的公教人員退撫儲金新制做好規劃與準備，建立完善的新進公教人員個人專戶，並設計不同投資組合方案提供選擇，累計其投資收益，保障公教人員退撫權益。

基金管理局指出，根據今年1月公布的公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法、公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例法，今年7月1日後初任公務員改採提撥制。基金管理局將在兼顧個人財務自主及退休所得適足下，為新進公教人員建構公教人員個人專戶專屬架構及數位化自主投資平台，並預計自114年1月1日起開辦自主投資，提供新進公教人員選擇，累積本金及孳息，作為退撫儲存準備。