藍委曝光電涉弊公司與黨部同址 綠竹市黨部斥：抹黑

國民黨立法院黨團今天舉行記者會，立委鄭正鈐在會中指出，台南光電弊案發現力暘能源疑似用非法手段取得光電土地，力暘老闆古盛煇和另一聚點投資公司，地址和民進黨新竹市黨部相同，顯示「民進黨跟光電弊案零距離」。對此，民進黨竹市黨部駁斥是抹黑造謠，黨部相關收入與支出皆有專業會計認證，禁得起社會大眾檢視，也絕無涉入光電案等情事。

鄭正鈐今天在記者會上表示，行政院前顧問古盛煇擔任負責人的力暘能源公司，被控在圈地、購地、土地使用及申請執照過程疑涉不法，台南檢調昨訊後將古盛煇依詐欺等罪嫌400萬元交保，他發現力暘老闆古盛煇以聚點投資股份有限公司投資力暘99.7％股份，兩家公司地址都設在新竹市西大路 772號2樓，和民進黨新竹市黨部同一地址。

民進黨新竹市黨部主委陳建名表示，竹市黨部向來皆與陳姓屋主簽約承租，且為獨立辦公空間之使用已10年，此層樓其他分割空間做為承租他人辦公室使用，亦為房東權利。

陳建名強調，竹市黨部相關收入與支出皆有專業會計認證，禁得起社會大眾檢視，也絕無涉入光電案等情事，呼籲國民黨立委鄭正鈐不要因為立委選舉將至，看圖說故事甚至是造謠抹黑，也歡迎鄭正鈐立委親自來市黨部走一趟，還原事實真相。