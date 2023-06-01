友邦吐瓦魯司法部長柯飛訪台 蔡總統明接見

雖然沒爭取到國民黨總統提名，不過郭台銘的媒體曝光度，明顯比缺乏慶祝行情的侯友宜更高。30日他搭著私人專機到金門，參加浯島邑主城隍廟343年慶典，與賴清德、柯文哲同台亮相，晚上還特別到柯文哲下榻的民宿，兩人上演一段「並肩看海」的戲碼，郭台銘還牽著柯文哲的手，說「月亮代表我的心」。如此一來，當然使外界對「郭柯配」或「柯郭配」充滿想像。然而第二天，回到台北的郭台銘卻表示，昨晚酒喝太多，什麼都忘了。柯文哲聽到記者轉述，楞了一下回答「君子之交淡如水」。毒舌網友不禁挖苦，原來海誓山盟是一夜情。

2023-06-01 19:00