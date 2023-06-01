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友邦吐瓦魯司法部長柯飛訪台 蔡總統明接見
有關我國友邦吐瓦魯國司法、通訊暨外交部長柯飛（Simon Kofe）應我國政府邀請，率團訪問台灣，總統府發言人Kolas Yotaka今天表示，總統府表達誠摯歡迎之意，蔡英文總統將於明天上午，於總統府內接見訪問團。
Kolas指出，台灣與吐瓦魯建交至今邁入第44年，吐國不僅多次在國際場域為我國發聲，兩國也長期在資通訊、農漁業、潔淨能源、氣候變遷、以及公共衛生等領域，有密切穩固的合作；此行並將簽署多項條約及協定，讓兩國在司法、外交、農業、公衛等重大領域，更進一步深化協力。
Kolas表示，此次為柯飛部長第二度訪台，團員尚包括：教育部長梅雷伊（Timi Melei）、教育部代理常任次長艾留達（Niuone Eliuta）、外交部副次長涂爾嘉（Pasuna Tuaga）、以及總檢察長辦公室檢察官德瑞卡拉（Grant Drecala）等多名內閣官員。期盼透過此次面對面交流，持續深化兩國友好邦誼、增進兩國人民福祉，為全球永續發展貢獻海洋國家的力量。
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