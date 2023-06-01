議員建議找郭台銘當副市長 蔣：看他要不要山盟海誓

北市議會今天進行市政總質詢，議員徐弘庭關心第三位副市長人選，他認為台北市值得一個有魄力、有方向、有願景的副市長，建議可以找鴻海創辦人郭台銘，問市長蔣萬安要不要徵詢，蔣萬安笑回「那看他要不要山盟海誓」。

徐弘庭認為，第三位副市長需要具備條件，就像蔣萬安日前所說的，產業界、有金融專業、財政背景的副市長。蔣萬安回應，他已經心有定見，目前也有在徵詢，如果有確定有會跟大家報告。

不過，徐弘庭突然建議蔣萬安，「覺得郭台銘也不錯」，郭台銘是不可能接受副總統，因為接受副總統就沒辦法出國了，但以北市財務狀況、城市規劃、首都地位，加上隨時都可以出國開會，「不然我們去問一下他」，蔣萬安則回了一句「那看他要不要山盟海誓」。

徐弘庭表示，台北市值得一個有魄力、有方向、有願景的副市長，對台北市是更好的選擇，他認為，懂財政、人口結構很重要。蔣萬安回應，包括產業發展、招商、人才培育等，會聽取各方建議來考量。