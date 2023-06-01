【重磅快評】賴清德對性騷雙標或零容忍 林飛帆有答案?

「當時高舉者婦女權益旗幟的人未成為我的翁文方，我就要成為我自己的翁文方。」

民進黨前婦女部（現為性平部）女黨工昨晚在臉書貼文敍述去年九月遭遇性騷，卻未獲積極保護與妥善處理。最近看了影集《人選之人》相仿的劇情，當時的悲痛翻江倒海襲來，又哭到差一點死掉。但這次，她選擇為自己勇敢。

《人選之人》劇中女助理遭遇性騷，主管翁文方一句「我們不要就這樣算了，好不好？」鼓舞了現實世界的女黨工，決定不再沉默。但令她最難過的恐怕是，相對於劇中主管翁文方力挺女部屬，在民進黨真實版本裡，「好遺憾曾經的主管，婦女部主任許嘉恬在最該是我後盾之時，選擇轉身離開。」

雖然民進黨性平事件並不新鮮，但性騒吃案發生在第一位女主席蔡英文任內，而且婦女部吃案，著實諷刺。但令人驚愕的，不只是性騒吃案，而是高舉進步婦女旗幟，觀念卻如沙豬般落伍，高喊婦女權益口號，作法卻是父權的幫凶。

民進黨性平部今天在臉書貼文說，「女人的傷痛不是任何人的工具，請停止責備被害人」。但當時婦女部的態度，就是「責備被害人」。女黨工向許嘉恬求救，卻被反問「當下妳為什麼不跳車？」、「妳怎麼沒有叫出來？」所以，沒在高速公路上跳車、沒從婦女部練習大叫喊到民主學院，都是受害女黨工的錯！

許嘉恬還告訴女黨工，性平程序一啟動，大家都會知道她被性騷擾，她的名譽可能會造成受損。原來即使#MeToo運動席捲全球，但民進黨婦女部的觀念，還是性騷者英名無損，性騒受害者名譽受損！

重點是，不但黨部大家都會知道女黨工被性騷，造成名譽受損；她更被提醒要考量到這些後果，以及有沒有辦法承受。原來在民進黨裡，性騷受害者必須承擔無法承受的後果；許嘉恬透露的，到底是一個什麼樣的沙豬黨！

民進黨婦女部面對性騷事件，沒有同理，只有冷漠；沒有專業，只有壓制。除了觀念、程序與做法外，女黨工貼文還提到「某種大局當前的氛圍與壓力」。

去年八月底，民進黨婦女部還在質疑台中市長盧秀燕對國中老師涉及性侵女學生案件，是否刻意隱瞞事實；九月自己就對性騷吃案到底。然後轉個身，婦女部就力推五位女力戰將，更忙著宣傳綠營各縣市長候選人的婦幼政見。九合一選舉前夕，性騷案政治效應不難想像。這是「某種大局當前的氛圍與壓力」。

2024大選起跑，現在更有著「某種大局當前的氛圍與壓力」。民進黨昨天深夜急發聲明道歉，今早再開記者會轉達黨主席賴清德的聲明，宣布已升任副秘書長的許嘉恬停職接受調查，並重申性騷擾零容忍態度。

面對黑金結構，賴清德有對待台南市議長涉賄的雙標，也有違憲修法終身禁止參選的零容忍。面對性騷結構，賴清德會雙標或零容忍？也許林飛帆有答案。

卡神楊蕙如點名負責督導婦女部的時任副秘書長林飛帆，「要不要出來講一下你當時做了什麼？還是什麼都沒做？」林飛帆才接受賴清德的「民主大聯盟」徵召，出戰國民黨立委王鴻薇。王鴻薇說林可以開課教年輕人如何第一份薪水就「領9萬」；其實他可以同時開第二門課：「性騷，就這樣算了，好不好？」