快訊

1條魚換1棟房！「世界冠軍紅龍魚」拍賣會售出 7位數天價曝光網全嚇傻

終於等到！亞東醫院陳芸團隊完成台灣首例活體小腸移植

腸衰竭治療最後一塊拼圖 活體小腸移植7大QA

行政院顧問接連涉詐騙案 馬文君：打詐從政府高層查起

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君指接連有行政院顧問涉嫌詐騙案，讓民眾對打詐專責辦公室成效質疑。圖／立委馬文君提供
立委馬文君指接連有行政院顧問涉嫌詐騙案，讓民眾對打詐專責辦公室成效質疑。圖／立委馬文君提供

台北地檢署偵辦im.B詐騙集團案日拘提前行政顧問陳振坤，台南地檢署偵辦光電弊案搜索力暘能源公司，力暘總裁、前行政院顧問古盛煇涉行賄，連同前民進黨中執委郭再欽被約談到案。立委馬文君批評，詐騙集團竟跟政府高官勾結，要人民怎麼相信打詐專責辦公室是打真的？

馬文君說，近日im.B集團吸金詐騙案以及2022年的台南光電弊案，檢調機關一路追查，最後都發現有前行政院顧問涉入其中。

老百姓對於詐騙集團以及官商勾結深惡痛絕，有些人被詐騙集團害到傾家蕩產，畢生積蓄就這樣沒了，更嚴重的還有被騙去國外當豬仔，家破人亡失去性命。

民眾被欺騙案屢見不鮮，政府宣稱要成立專責打詐辦公室，但兩大案赫然發現，原來詐騙集團跟執政黨高官勾結，要人民怎麼相信打詐專責辦公室是打真的？

馬文君說，有錢能使鬼推磨，陳振坤、古盛煇頂著這塊行政院顧問招牌，就能到處貪贓枉法，就是民進黨政府執政下，官商勾結產業鏈的最佳代表。

打擊詐騙已成為全民共識，既然打詐辦公室今天剛揭牌成立，馬文君建議打詐辦公室先清查政府機關身邊的人，或許會有更多驚奇發現也不一定。

詐騙集團 馬文君 行政院

延伸閱讀

後備軍人只能用老舊步槍 馬文君：這就是民進黨備戰？

誰破壞台美祥和 國防部預算解凍藍綠為美軍售延遲激辯

國軍急救包買越多越貴 立委質疑：納稅人成肥羊

民進黨9千億淨零轉型 馬文君質疑：浪費公帑只為這事

相關新聞

行政院顧問接連涉詐騙案 馬文君：打詐從政府高層查起

台北地檢署偵辦im.B詐騙集團案日拘提前行政顧問陳振坤，台南地檢署偵辦光電弊案搜索力暘能源公司，力暘總裁、前行政院顧問古...

轟高嘉瑜批車價太貴卻沒做法 吳欣岱拋特別公課等討論

民進黨立委高嘉瑜日前以李多慧在韓國買車只要40萬台幣切入，再提台灣車價太貴問題。表態參選港湖選區立委、挑戰高嘉瑜的台灣基...

民進黨性騷吃案 衛福部：重點在處理不夠積極甚至檢討被害人

民進黨婦女部前黨工爆料遭廠商性騷擾後，時任婦女部主任許嘉恬竟回應「所以呢？」、「為何不跳車？」衛福部保護司司長張秀鴛表示，性騷...

經濟日報論壇 蔡英文：帶給民眾更安全的數位金融環境

蔡英文總統今天出席「經濟日報2023大師論壇」，她表示，隨著全世界愈來愈重視資安的趨勢，政府希望提升資安的防護，強化打擊...

宜蘭鄉代涉賄選主動辭職 「落選頭」要求暫停辦理補選

宜蘭縣壯圍鄉民代表張賜雄去年底被爆賄選，近日主動辭職，宜蘭選舉委員會擬辦補選，去年鄉民代表選舉中的「落選頭」林榮華抗議，...

光電弊案滾雪球 藍：涉案者都與蔡友好

涉及光電弊案業者都是「小英」之友，民進黨與光電弊案關係盤根錯節！國民黨立委鄭正鈐1日召開記者會表示，日前因為光電弊案，被檢調大動作查緝的力暘能源總裁古盛輝，不僅是小英之友，還是民進黨全國黨代表。立委李德維呼籲，檢調不要受顏色影響，應勇敢釐清背後盤根錯節的關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦