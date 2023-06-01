行政院顧問接連涉詐騙案 馬文君：打詐從政府高層查起

台北地檢署偵辦im.B詐騙集團案日拘提前行政顧問陳振坤，台南地檢署偵辦光電弊案搜索力暘能源公司，力暘總裁、前行政院顧問古盛煇涉行賄，連同前民進黨中執委郭再欽被約談到案。立委馬文君批評，詐騙集團竟跟政府高官勾結，要人民怎麼相信打詐專責辦公室是打真的？

馬文君說，近日im.B集團吸金詐騙案以及2022年的台南光電弊案，檢調機關一路追查，最後都發現有前行政院顧問涉入其中。

老百姓對於詐騙集團以及官商勾結深惡痛絕，有些人被詐騙集團害到傾家蕩產，畢生積蓄就這樣沒了，更嚴重的還有被騙去國外當豬仔，家破人亡失去性命。

民眾被欺騙案屢見不鮮，政府宣稱要成立專責打詐辦公室，但兩大案赫然發現，原來詐騙集團跟執政黨高官勾結，要人民怎麼相信打詐專責辦公室是打真的？

馬文君說，有錢能使鬼推磨，陳振坤、古盛煇頂著這塊行政院顧問招牌，就能到處貪贓枉法，就是民進黨政府執政下，官商勾結產業鏈的最佳代表。

打擊詐騙已成為全民共識，既然打詐辦公室今天剛揭牌成立，馬文君建議打詐辦公室先清查政府機關身邊的人，或許會有更多驚奇發現也不一定。