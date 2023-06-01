民進黨性騷吃案 衛福部：重點在處理不夠積極甚至檢討被害人

民進黨婦女部前黨工爆料遭廠商性騷擾後，時任婦女部主任許嘉恬竟回應「所以呢？」、「為何不跳車？」衛福部保護司司長張秀鴛表示，性騷擾事件依照是否發生在工作期間，有不同主管單位，她也指出，此次案件重點應是事後處理態度不夠積極，甚至檢討被害人。

張秀鴛指出，性騷擾事件要依照是否在工作期間發生，有不同的法源依據。若是在出差或與廠商應酬期間，發生性騷擾案件，屬於職場性騷擾，應由「性別工作平等法」處置，主管機關是勞動部。但若是在公務以外的時間發生性騷擾事件，是以「性騷擾防治法」處置，屬衛福部保護司的管轄範圍。

張秀鴛說，此次案件發生的細節還有待釐清，但問題的爭點應是後續處理不夠積極，時任主任許嘉恬不僅有譴責被害人的言詞，事後也沒有進行補救措施，讓被害者感到難過、不適。她表示，若依照處理程序，因為性騷擾的行為人是外部廠商，應立刻通知廠商主管，並在調查階段暫停該員職務。

至於與合作廠商發生性騷擾案件時的責任歸屬應該如何？性平會應由哪一方召開？張秀鴛表示，應由行為人所屬單位召開性平會，且要讓案件雙方都有表述的權利，以釐清案情發展。