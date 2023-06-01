經濟日報論壇 蔡英文：帶給民眾更安全的數位金融環境

蔡英文總統今天出席「經濟日報2023大師論壇」，她表示，隨著全世界愈來愈重視資安的趨勢，政府希望提升資安的防護，強化打擊詐騙的行動，帶給民眾一個更便利、更安全的數位金融環境。

今天包括諾貝爾經濟學獎得主戴蒙、聯合報系董事長王文杉、經濟日報社長劉永平、中華經濟研究院長葉俊顯、兆豐國際商業銀行總經理胡光華、總統府副秘書長張惇涵、行政院政務委員兼國家發展委員會主委龔明鑫、財政部長莊翠雲等都同場出席活動。

蔡總統致詞時表示，過去3年多來，疫情的衝擊，加上俄烏戰爭、全球通膨、以及主要央行升息等因素，全球經濟和金融市場，都受到深刻且廣泛的影響。她要感謝經濟日報的策劃及努力，今天舉辦2023大師論壇，讓大家在這樣的關鍵時刻，有機會共同思索台灣以及全球經濟下一步的發展方向。

蔡總統指出，今天的論壇也特別邀請到2022年諾貝爾經濟學獎得主戴蒙教授，針對「銀行與金融危機」進行演講，非常歡迎戴蒙教授訪問台灣。

蔡總統表示，戴蒙長期研究銀行體系運作，是金融治理專家，他的研究及著作，對銀行風險管理以及政府金融監理的發展，有深遠的影響。近年來，國際上發生部分銀行經營不善、導致市場波動的案例，相信戴蒙的專題演講，一定能帶給大家許多啟發。

蔡總統表示，台灣是國際的一分子，面對疫情後劇烈變化的世界政經局勢，也非常謹慎地因應。例如全球通膨的議題，世界主要經濟體都透過升息來因應，台灣從2022年到現在，也已經升息5次。

蔡總統說，政府採取漸進、溫和的升息政策，也有平穩物價的機制、大眾物資的補貼及減稅，來減緩通膨的壓力。對於容易受到衝擊的弱勢族群，立法院也已經通過「疫後特別預算」，給予更多溫暖的支持，減輕民眾的負擔，強化整體社會韌性。

蔡總統指出，雖然通膨和升息也會對金融機構帶來影響，但整體而言，台灣國內金融機構的財務體質健全，銀行體系的流動性及保險業淨值波動等問題，政府也都採取了相應的措施。

蔡總統強調，台灣的資本市場體質相當穩健。最近，在「惠譽國際」的主權評等等級，台灣維持「AA」，展望穩定；「標準普爾」也剛宣布，台灣的主權信用評等是「AA+」，肯定財政管理及財政韌性。

蔡總統表示，政府會持續督導金融機構，強化風險控管，維持金融市場的穩定。也期待從戴蒙的演講及圓桌座談，尤其從最近的銀行與金融危機案例中，汲取經驗，並且檢視台灣金融監理及實務做法上，有無需要精進之處。

蔡總統說，在今年520的談話，她曾經提到，政府團隊將拿出更多更有力的行動和作為，展現決心，為台灣打造更有韌性的經濟和產業。其中包含活絡台灣的金融環境，這不僅能讓產業獲得資金的支持，加速產業的創新和升級，也能夠落實國家重要的政策目標及發展方向。

蔡總統舉例說明，推動綠色金融方案3.0，是希望透過金融的力量來加速再生能源的發展，落實能源轉型，讓台灣更永續，也跟上全球綠色供應鏈的腳步。另外，打造更普惠的金融體質，也是政府一直努力的方向，期待能照顧到更多不同使用者的需求。例如透過推動微型保險及小額終老保險，讓弱勢群體獲得更多經濟安全的保障。

蔡總統也提到，隨著全世界愈來愈重視資安的趨勢，政府希望提升資安的防護，強化打擊詐騙的行動，帶給民眾一個更便利、更安全的數位金融環境。政府也會繼續協助金融業邁向創新化、數位化以及國際化。