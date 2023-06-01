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性騷擾吃案 網紅律師轟：民進黨的價值在哪裡？

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
民進黨前婦女部黨工去年9月遭外包廠商性騷擾一案疑似吃案，律師林智群在臉書表示，「性騷擾都可以吃案，民進黨的價值在哪裡？」圖／取自「林智群律師（klaw）」臉書粉專
民進黨前婦女部黨工去年9月遭外包廠商性騷擾一案疑似吃案，律師林智群在臉書表示，「性騷擾都可以吃案，民進黨的價值在哪裡？」圖／取自「林智群律師（klaw）」臉書粉專

民進黨前婦女部黨工去年9月遭外包廠商性騷擾一案疑似吃案，律師林智群臉書表示，「性騷擾都可以吃案，民進黨的價值在哪裡？」

他說，民眾支持民進黨，是因為不喜歡國民黨或其他親中政黨，「不是因為你們長得比較美」。文末並註明「好自為之」。

網友表示，「要爛或要樹立典範就看這次了」、「虛偽的民進黨」、「實境的人選之人上演中，真佩服DPP敢開記者會面對現實處理」。

民進黨今天舉行記者會表示，主席賴清德對於任何涉及性騷擾的事件，黨中央絕對採取零容忍的態度。整個黨中央的通報機制，是否有所不足，該檢討就檢討，該認錯就認錯，務必全面保護同仁在執行任務時的各項安全。性平部主任和主席室主任組成的調查小組，會盡速調查並提出處置報告。

民進黨 性騷擾 許嘉恬 林智群

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