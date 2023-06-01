綠前黨工爆遭性騷擾 范雲：性騷零容忍 黨中央會議處
一名原本在民進黨中央工作的女黨工，昨晚在臉書敘述遭受到性騷擾事件，向單位主管反映，遺憾「婦女部主任許嘉恬在最該是我後盾之時，選擇轉身離開」。民進黨立委范雲今天表示，對於事件感到非常震驚，昨晚黨中央已第一時間道歉，除了會對於事件進行調查及懲處，也會提供當事人必要的協助及法律服務。
范雲指出，職場性騷擾不該被漠視，不管發生在誰身上，都應獲得妥善及公平的對待，並且盡可能降低對當事人的傷害，而被害者後續的心理創傷也應被正視；後續會積極關注事件的調查結果，相信黨中央會有一個明確議處。
范雲強調，對任何形式的性騷擾，絕對零容忍，不管是機構還是社會大眾應予以受害者完善的通報及支持系統。
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