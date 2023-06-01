性騷擾吃案 民進黨道歉不見她名字 侯漢廷：了不起負責

一名民進黨前黨工指控遇到性騷擾情事，時任民進黨婦女部主任許嘉恬卻沒給予適當的協助，民進黨對此道歉（ https://udn.com/news/story/6656/7204401 ）。台北市議員侯漢廷在臉書表示，民進黨的深夜道歉，卻對許嘉恬名字避而不談，如何處理其失職也隻字未提，了不起，負責。

民進黨聲明表示，關於前婦女部同仁，於去年9月執行工作任務時，遭承攬黨部工作之廠商性騷擾，民進黨嚴厲譴責任何利用職權性騷擾之情事，也為受到傷害的同仁致上最深的歉意及慰問。

侯漢廷說，繼與鄭文燦友好的台派插畫家「厭世工程師」被爆出對包含未成年少女性騷擾及拍攝私密照。最新又爆出民進婦女部主任對同志遭遇性騷擾案件，毫無同理心、吃案的事件。

侯漢廷表示，在受害者尋求協助時，主任竟然說「你的名譽可能會造成受損」，暗示要她吞下、不要張揚。「真的謝謝主任做最壞的示範」。

「被騷擾者現在勇敢揭發了事實，她的名譽沒有受損，她的勇氣及努力將受到讚揚，她的奮鬥將為人所知」，侯漢廷表示，受損名譽的是主打性別平等、保障女權、遇到藍白不斷放大檢視性騷擾的民進黨。一個平時高喊保障女權者，卻在性騷擾時要息事寧人，比加害者還要噁心千萬倍。

侯漢廷表示，民進黨的深夜道歉，卻對主任許嘉恬名字避而不談，如何處理其失職也隻字未提，了不起，負責。如果細數，在過去不論從激進黨、台派或者民進黨少數涉及性騷擾性侵或不法事件，往往都有種噁心的主張；「為了台派的大局，不要聲張，難道你要宣揚此事，成為藍白攻擊的藉口，讓本土勢力崩解嗎？」

侯漢廷說，其實在受害者的臉書下方，已經看到許多綠營的責罵，怪罪怎在此時刻爆料，危害選舉。而除卻性騷擾，其他弊害亦然。比如四年前痛批黃國昌爆私煙案。好像為了讓民進黨當選，各種弊案各種受害都得先忍了吞了。

他表示，但加害者會改邪歸正嗎？受害者會得到保護嗎？不會，藍綠皆然，以政治為由而使正義讓步，就是邪惡對生活的蠶食鯨吞。反對民進黨所謂婦女部或性平部的雙標，更批判「取得政權至上因此要暫時吞下受害」的價值，那樣取得的政權，也是邪惡的。