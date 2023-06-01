快訊

民進黨爆性騷事件未妥善處理 前黨工還原受害始末：主管問我為何不跳車

圖解新聞／謝國樑廢前朝林右昌公文 圖解四接事件簿 三方攻防戰

民進黨女前黨工被性騷吃案？游淑慧嘆：人選之人真實上演

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。本報資料照片
台北市議員游淑慧。本報資料照片

民進黨一名女前黨工昨天深夜在臉書貼文，泣訴去年9月在民進黨工作時，遭到長期合作廠商摸胸性騷擾，民進黨婦女部主任許嘉恬卻未給予協助，反而想息事寧人，引起網友憤怒。國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書說，「性騷擾、息事寧人、吃案，彷彿電視劇造浪者人選之人 真實上演。」

游淑慧說，她必須說，重點不在發生在那個政黨，重點在這樣的事件、這樣的無助，其實可能無所不在，對方還會說「算了啦，下次離他遠一點」、「你確定要把事件鬧大？」「會不會是妳太敏感了？」「你當下怎麼不拒絕？」這樣息事寧人、甚至質疑受害者的話語，常常讓性騷擾案的被害者二次傷害。

游提到，很多很多年前，她在北市府時曾短暫擔任過性騷擾防治委員會的成員，有次被分案調查一起公車鹹豬手事件，調查小組成員規定女性要過半數，以求盡量保護較為弱勢的女性。然而即便如此，調查小組中有位委員在聽完敘述後，還是私下說：會不會是哪個女生想太多？有些女生比較敏感等等。

游淑慧提到，確實，即便透過監視器影片也很難判斷，那個碰觸到底是無意或故意。但游說，她當時想：那個來申訴的女生已經很勇敢了，所以她願意相信這名申訴者。但如果對方知道有位調查員這樣評論她，應該很難過吧！

游說，她高中時，也曾在公車遇到鹹豬手，當下她不知道該怎麼辦，還好後座的阿姨很大聲說：「妹妹，你要小心你旁邊的男生。公車一停，那個男生馬上趕快下車」，如果沒有這位阿姨，她除了當下恐懼受傷外，事後也不會有勇氣去提出申訴或談論。

游淑慧指出，性騷擾事件的受害者要敢發聲、敢申訴，自己必須先要鼓起很大的勇氣，但說出來後又被懷疑、漠視、甚至吃案，無疑是一個更大的傷害。讓這位當事人更不能接受的，可能是她求救的對象是本該保護她，且同為女性的「大人」，但最後卻無視她。

她說，深夜看到這位的控訴，和民進黨的快速回應，想到曾經歷過的往事，覺得很感慨，曾經以為已經一直在進步改變的事，但結果相似劇情還是一再重演。「有權力者，如果喪失同理心、同情心，還不如不要」。

性騷擾 游淑慧 民進黨

延伸閱讀

王世堅競選照青澀稚嫩 游淑慧嚇到：以為多一個候選人

游淑慧貼王世堅這張看板照 網驚：恰吉也有可愛的時候

議員向蔡英文表態爭提名 游淑慧點派系鬥爭下英賴角力

游淑慧曝綠選民：支持何志偉不一定投王世堅

相關新聞

「人選之人」真實版…民進黨爆性騷事件 黨中央深夜道歉

今晚有民進黨前黨工在臉書指控，自己遭遇了性騷擾事件，但時任民進黨婦女部主任許嘉恬卻沒給予適當的協助。民進黨發出聲明表示，...

民進黨女前黨工被性騷吃案？游淑慧嘆：人選之人真實上演

民進黨一名女前黨工昨天深夜在臉書貼文，泣訴去年9月在民進黨工作時，遭到長期合作廠商摸胸性騷擾，民進黨婦女部主任許嘉恬卻未...

租金7千萬掀波後 數位部擬建新大樓 恐排擠東門市場改建案

數位發展部去年掛牌成立，辦公室落腳新光大樓，租金近7千萬元成焦點，未來數位部則規劃搬遷至華光特二基地，並已著手招標廠商進行中長程建置計畫，預料最快明年開始動工，不過東門市場卻可能因此喪失中繼安置的地點，恐衝擊東門市場改建進度。

廣角鏡／政院打詐辦公室揭牌

行政院打擊詐欺辦公室昨天揭牌，行政院長陳建仁（中）說，打詐辦公室將負責統籌、督導及協調各部會與民間資源，透過電信、網路及...

「人選之人」真實版 民進黨為婦女部性騷案道歉

「為時已晚但也該被好好接住的求救信」，一名原在民進黨婦女部工作的女子，昨晚在臉書貼文，引用台劇「人選之人─造浪者」的台詞...

國會擴建 立院下會期研議

立法院會昨天三讀通過今年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分，即國營事業預算和基金，規模加總合計新台幣六兆餘元。 昨天也是立法院法定會期最後一天，立法院長游錫堃發表閉會詞表示，從二月十

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦