民進黨女前黨工被性騷吃案？游淑慧嘆：人選之人真實上演

民進黨一名女前黨工昨天深夜在臉書貼文，泣訴去年9月在民進黨工作時，遭到長期合作廠商摸胸性騷擾，民進黨婦女部主任許嘉恬卻未給予協助，反而想息事寧人，引起網友憤怒。國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書說，「性騷擾、息事寧人、吃案，彷彿電視劇造浪者人選之人 真實上演。」

游淑慧說，她必須說，重點不在發生在那個政黨，重點在這樣的事件、這樣的無助，其實可能無所不在，對方還會說「算了啦，下次離他遠一點」、「你確定要把事件鬧大？」「會不會是妳太敏感了？」「你當下怎麼不拒絕？」這樣息事寧人、甚至質疑受害者的話語，常常讓性騷擾案的被害者二次傷害。

游提到，很多很多年前，她在北市府時曾短暫擔任過性騷擾防治委員會的成員，有次被分案調查一起公車鹹豬手事件，調查小組成員規定女性要過半數，以求盡量保護較為弱勢的女性。然而即便如此，調查小組中有位委員在聽完敘述後，還是私下說：會不會是哪個女生想太多？有些女生比較敏感等等。

游淑慧提到，確實，即便透過監視器影片也很難判斷，那個碰觸到底是無意或故意。但游說，她當時想：那個來申訴的女生已經很勇敢了，所以她願意相信這名申訴者。但如果對方知道有位調查員這樣評論她，應該很難過吧！

游說，她高中時，也曾在公車遇到鹹豬手，當下她不知道該怎麼辦，還好後座的阿姨很大聲說：「妹妹，你要小心你旁邊的男生。公車一停，那個男生馬上趕快下車」，如果沒有這位阿姨，她除了當下恐懼受傷外，事後也不會有勇氣去提出申訴或談論。

游淑慧指出，性騷擾事件的受害者要敢發聲、敢申訴，自己必須先要鼓起很大的勇氣，但說出來後又被懷疑、漠視、甚至吃案，無疑是一個更大的傷害。讓這位當事人更不能接受的，可能是她求救的對象是本該保護她，且同為女性的「大人」，但最後卻無視她。

她說，深夜看到這位的控訴，和民進黨的快速回應，想到曾經歷過的往事，覺得很感慨，曾經以為已經一直在進步改變的事，但結果相似劇情還是一再重演。「有權力者，如果喪失同理心、同情心，還不如不要」。