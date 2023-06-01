民進黨吃案黨工性騷擾 藍：高舉性平卻成性騷擾加害者

民進黨副秘書長、時任婦女部主任許嘉恬被爆出吃案黨工遭性騷擾事件，受害者在臉書控訴第一時間未獲妥善處理，只能帶著傷和遺憾離開民進黨。國民黨發言人楊智伃批評，民進黨在高舉性別平等、婦女權益的旗幟之下，卻成為真實世界性騷擾的加害者。

楊智伃表示，民進黨表面上宣傳守護性平、女權，實質上為了大局與權勢，犧牲、壓迫甚至情緒勒索受害者的高位者。再多的遺憾也彌補不了受害者心靈的痛苦與恐懼，作為應該保護受害者、為其爭取權益的婦女部主任，卻成為性騷擾的加害者，不捨當事人的遭遇，更嚴厲譴責手握權力與義務卻選擇視而不見的民進黨高官。

楊智伃說，對於受害者選擇勇敢面對的勇氣感到敬佩，也希望社會大眾多多給予支持。對於或許還有許多選擇隱忍的受害人，她想說，妳沒有做錯什麼；至於加害者，法網恢恢，疏而不漏！

楊智伃強調，無分黨派，她衷心支持所有受到職場性騷擾、性霸凌的女性勇於發聲，都能夠得到應有的正義，國民黨也會堅持守護性別平等及女性權益，持續深化黨內的性平教育，避免發生類似情事，防範於未然。