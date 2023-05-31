快訊

彰化明道大學欠薪又跳票 校長發公開信：董事會仍盼企業挹注

聽新聞
test
0:00 / 0:00

讀者文摘頒獎 賴清德：讓中華民國台灣這個品牌更響亮

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天出席第25屆讀者文摘信譽品牌頒獎典禮。記者曾原信／攝影
副總統賴清德今天出席第25屆讀者文摘信譽品牌頒獎典禮。記者曾原信／攝影

副總統賴清德今天出席第25屆「讀者文摘信譽品牌」頒獎典禮，他表示，他從唸國中、高中開始就是「讀者文摘」的讀者，期盼與業界一起努力，讓中華民國台灣這個國家品牌更響亮，並讓外銷產品得到更多國際肯定。

賴清德表示，「讀者文摘」創刊已邁入101周年，於34個國家以17種語言發行，並擁有1億多名的讀者群，絕對是國際性刊物，他也是讀者，「讀者文摘」提供科學新知、醫學知識、資訊教育、國際見聞以及笑話等，令他印象深刻、十分喜愛。

賴清德表示，他也認同「讀者文摘」台灣總代理、可凱旋數位科技有限公司總監曹富生的理念，一家公司要有品牌信譽，才能確保消費者信賴。他很感謝「讀者文摘」連續25年秉持此一信念，舉辦信譽品牌調查，以鼓勵的方式推動台灣品牌的良性競爭。

賴清德說，接下來他也要邀請大家共同打造國家品牌。台灣經過幾十年來努力，已在國際社會嶄露頭角，並獲得肯定。中華民國台灣品牌值得國際社會信賴的原因，第一就是民主。現在，民主陣營站在一起，希望能繼續維持世界和平，不讓民主秩序被極權改變。台灣從專制走向民主，且愈走愈穩健，民主活力也越來越強盛，受到國際社會肯定。根據美國「自由之家」公布的「2023年世界自由報告」，台灣獲得94分高分，位居亞洲第二。

賴清德也說，第二是經濟實力。全球產業鏈正在重組，在數位化時代，不管是半導體產業、精密機械，或ICT（資通訊）產業等，台灣都占有一席之地。換句話說，在未來新的數位化時代，台灣一定有能力為國際社會，在經濟發展上做出更大貢獻。

賴清德提到，另外，國際社會也肯定「台灣最漂亮的風景就是人」。尤其，在疫情期間，台灣人民團結合作，在各自崗位上與政府一起防疫，讓大家看到台灣的團結，甚至還有能力幫助國際社會，讓世界看見台灣是國際社會中一股正面良善的力量。

最後，賴清德表示，台灣已經贏得國際社會的重視與肯定，希望大家一起努力，讓「中華民國台灣」這個國家品牌更響亮，並讓外銷產品得到更多國際肯定。

副總統賴清德今天出席第25屆讀者文摘信譽品牌頒獎典禮。記者曾原信／攝影
副總統賴清德今天出席第25屆讀者文摘信譽品牌頒獎典禮。記者曾原信／攝影

賴清德 中華民國台灣

延伸閱讀

批賴清德試洗刷台獨 賴士葆：無九二共識無法確保和平

民進黨拍板 全代會716圓山飯店登場

提名惹議 賴清德：依黨規推「民主大聯盟」栽培年輕人

嗆賴清德 侯友宜：競選主軸是國安 和平不是當肉麻看

相關新聞

讀者文摘頒獎 賴清德：讓中華民國台灣這個品牌更響亮

副總統賴清德今天出席第25屆「讀者文摘信譽品牌」頒獎典禮，他表示，他從唸國中、高中開始就是「讀者文摘」的讀者，期盼與業界...

打詐辦公室正式揭牌 陳建仁：全面提升打擊詐欺犯罪效能

行政院長陳建仁今（31）日出席「行政院打擊詐欺辦公室揭牌典禮」時表示，行政院打詐辦公室設置要點已於今( 2023 )年5...

行政院打詐辦公室今揭牌 陳揆：全面提升打詐效能

行政院長陳建仁今出席「行政院打擊詐欺辦公室揭牌典禮」表示，打詐辦公室未來將負責統籌、督導及協調各部會打詐力量，有效整合政...

再過兩年台灣恐進入「超高齡化社會」 邱臣遠籲政府正視

民眾黨立委邱臣遠今天表示，台灣連續3年人口負成長，再過2年將進入超高齡化社會，相較法國經歷100年才從「高齡化」邁入「超...

郭台銘找柯文哲「山盟海誓」一夜後秒忘？ 學者：柯穩賺不賠

國民黨5月17日宣布徵召新北市長侯友宜參選2024總統，外傳郭對徵召結果「越想越不對勁」，5月30日金門迎城隍夜會民眾黨主席柯文哲，當天又主動遞交「和平宣言」給民進黨主席賴清德。藍白合議題再被挑起，主角看似是郭台銘，不過有學者認為，得利的其實是柯文哲，「他穩賺不賠」。...

立法院今結束本會期 陳建仁：感謝本會期通過172件議案

立法院會今(31)日三讀通過今年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分，對此，行政院長陳建仁今日也在臉書上表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦