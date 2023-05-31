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經營權變天！泰山公司派發聲明：適法性存重大疑慮

高市府為治安嗆侯友宜 「不要只想選舉忘記市長責任」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市政府發言人周璟瑜表示，新北市在兩個月發生8起槍擊案，反觀高雄一件也沒有。圖／高市府提供
高雄市政府發言人周璟瑜表示，新北市在兩個月發生8起槍擊案，反觀高雄一件也沒有。圖／高市府提供

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天受訪提及高雄才是治安末段班，此番發言引發高雄市府不滿。高市府發言人周璟瑜表示，今年4至5月，新北市2個月發生8起槍擊案、共開90槍，反觀高雄今年槍擊案0；侯友宜警界出身、曾任警政署長，不宜為了轉移焦點，打擊高雄警界同仁士氣，不要成為總統參選人就只想著要選舉。

新北市治安受關注，侯友宜今日受訪時提及，根據媒體評鑑，新北是治安前段班，高雄、台南市才是末段班，日前發生小港星巴克槍擊案，中部ATM領錢也能撿到槍。

高雄市政府發言人周璟瑜表示，新北市4至5月，短短2個月的時間，已發生8起槍擊案，共開90槍。5月1日五股槍擊案，造成1人死亡，4月10日、19日、20日當街持槍追擊，黑幫份子在3天內互轟67槍，治安疑慮震驚全台。

周璟瑜指出，高雄今年槍擊案為0，苓雅區星巴克案是醉漢持玩具BB槍，並無殺傷力。周更酸說，侯友宜是警界出身、曾任警政署長，不應無視新北槍擊案件數，更不宜為了轉移焦點，打擊高雄警界同仁士氣，甚至連槍械殺傷力都無法分辨，實在深感遺憾。

周也說，建議侯市長不要成為總統參選人，就只想著要選舉，忘記自己新北市長的責任，應該多花一點心力，想想如何改善新北市的治安，市政優先、治安優先，別為了只想選總統，放任其惡化。

槍擊 侯友宜

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