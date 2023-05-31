行政院打詐辦公室今揭牌 陳揆：全面提升打詐效能

行政院長陳建仁今出席「行政院打擊詐欺辦公室揭牌典禮」表示，打詐辦公室未來將負責統籌、督導及協調各部會打詐力量，有效整合政府及民間各界資源，並透過電信、網路及金流面等各項防制措施，有效達到減少接觸、減少誤信、減少損害的「三減」綜效，

行政院打詐辦公室設置要點已於今年5月22日函頒，未來將負責統籌、督導及協調各部會落實執行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」4大面向策略及行動方案，提升我國打擊詐欺犯罪效能。

陳建仁表示，打詐辦公室由內政部、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會、法務部及數位發展部等5個打詐主責部會組成，除蒐研國內外防制詐欺犯罪措施，研析納入推動可行性外，並統籌、督導與協調跨部會，整合政府與民間各界資源，在預防及管理上，強化各權責業管單位的施政作為，充分發揮政府施政的機動性與整體性。

陳建仁指出，在打詐工作組織面上，除行政院成立打詐辦公室外，台灣高檢署5月也成立「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」；此外，內政部警政署與法務部調查局將分別設立北、中、南打詐工作站和防制中心，共同努力提升科技偵蒐設備與懲詐執法量能，有效強化法制面、優化技術面及擴大組織面，並整合跨部會情資及縱向合作，展現政府打擊詐欺犯罪的決心與態度。

陳建仁提到，蔡英文總統今上午聆聽打詐相關工作及成果說明後，也相當肯定行政團隊的努力，並期勉大家繼續加油，將打詐工作做得更好。

陳建仁說，詐騙手法日新月異，並伴隨資通訊科技的演進，詐欺犯罪利用通訊軟體及社群網站等網路虛擬空間來隱匿身分，贓款金流也由傳統的實體帳戶轉為透過虛擬帳號、第三方支付或虛擬通貨洗錢，涉及電信、網路及金融等諸多面向。

因此，他期待打詐辦公室能統籌各部會，儘速依規畫推動及落實打詐綱領1.5版的各項策略及措施，並結合地方政府及民間的力量，齊心推動打詐重點工作，透過電信、網路及金流面等各項防制措施，有效達到減少接觸、減少誤信、減少損害的「三減」綜效，讓國人享受沒有詐騙危害的美好社會。