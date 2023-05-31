快訊

台男遊泰卻遭下藥「綁至緬甸」 跳樓逃脫慘摔癱…刑事局營救中

2023年最佳航空公司排名出爐！長榮第8、冠軍是「這一家」

首位女院長誕生！總統特任「江國慶國賠案庭長」高孟焄接掌最高法院

再過兩年台灣恐進入「超高齡化社會」 邱臣遠籲政府正視

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
再過兩年台灣恐進入「超高齡化社會」，民眾黨立委邱臣遠籲政府正視此問題。 記者曾原信／攝影
再過兩年台灣恐進入「超高齡化社會」，民眾黨立委邱臣遠籲政府正視此問題。 記者曾原信／攝影

民眾黨立委邱臣遠今天表示，台灣連續3年人口負成長，再過2年將進入超高齡化社會，相較法國經歷100年才從「高齡化」邁入「超高齡化社會」，台灣僅花了32年，質疑面對如此快速的人口老化節奏，政府是否做好準備？

邱臣遠指出，根據最新統計，前年國人平均壽命約為80.86歲，但高齡者臥床的「不健康餘命」卻長達7.56年；內政部最新統計也指出，單人戶和兩人戶合計已超過五成。

邱臣遠表示，數據背後所呈現的隱憂，是照護者負擔壓力增長，以及我國即將邁入「零家庭照顧者」時代；因為台灣並未針對長照設置完善的社會保險，專家也提出長照正上演「一人失能，全家破產」的危機。

邱臣遠認為台灣長照保險方案和國外相比，落後許多，呼籲相關單位研議長照保險方案，並建議政府速研議辦理長照社會保險，確保每位國人都能獲得基本的長照服務；且需正視如何將高齡者轉化為社會動能，以因應我國即將邁入超高齡化社會的趨勢。

邱臣遠指出，人口快速老化的根本原因，仍源自於少子女化趨勢，因此政策配套上應以讓民眾「願婚、樂生、能養」為目標，持續努力減緩少子女化，以因應快速老化和超高齡化社會的來臨。

長照 邱臣遠 高齡化

延伸閱讀

郭柯合作有機會？ 民眾黨團：團結一切可團結力量

立委邱臣遠批執政黨把手伸進司法體系 將嚴格監督

選罷法修法三讀通過 邱臣遠批「政黨內部問題外部化」

立委批蔡總統把青年當提款機 政見跳票很對不起年輕人

相關新聞

再過兩年台灣恐進入「超高齡化社會」邱臣遠籲政府正視

民眾黨立委邱臣遠今天表示，台灣連續3年人口負成長，再過2年將進入超高齡化社會，相較法國經歷100年才從「高齡化」邁入「超...

總統提名大法官咨文 總統府下午送到立法院

總統府昨天公布蔡英文總統將提名的四位大法官被提名人，包括監察院祕書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授...

郭台銘找柯文哲「山盟海誓」一夜後秒忘？ 學者：柯穩賺不賠

國民黨5月17日宣布徵召新北市長侯友宜參選2024總統，外傳郭對徵召結果「越想越不對勁」，5月30日金門迎城隍夜會民眾黨主席柯文哲，次日又主動遞交「和平宣言」給民進黨主席賴清德。藍白合議題再被挑起，主角看似是郭台銘，不過有學者認為，得利的其實是柯文哲，「他穩賺不賠」。...

郭台銘還是想選總統？業界友人：動作頻頻是規畫「換侯」三步棋

從5月17日發表「盡最大努力支持侯市長勝選」聲明以來，鴻海創辦人郭台銘二周數變，昨日更在金門與民眾黨主席柯文哲十指緊扣，柯郭是否合作，引發討論。對此郭台銘的幕僚表示，郭台銘只是在全力宣揚他的「和平宣言」主張，只要認同他主張的，都是郭台銘可能的合作對象。不過有郭台銘的企業界友人表示，郭台銘從頭到尾「要的只有總統位子」，現在的諸多做法，其實是在下「三步棋」，最終達到讓國民黨「侯下郭上」的目的。

立院三讀112年度國營事業預算 規模加總合計超過6兆元

立法院會今天三讀通過今年度國營事業預算和基金，規模加總合計新台幣6兆餘元，業務範圍涵蓋製造業、電力及燃氣供應業、用水供應...

立院本會期最後一天 游錫堃：下會期研議國會擴建事宜

今天是立法院本會期的最後一天，立法院長游錫堃表示，從2月17日開議至今，總共完成172項議案，不僅是本屆通過最多議案的會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦