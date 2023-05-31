再過兩年台灣恐進入「超高齡化社會」 邱臣遠籲政府正視

民眾黨立委邱臣遠今天表示，台灣連續3年人口負成長，再過2年將進入超高齡化社會，相較法國經歷100年才從「高齡化」邁入「超高齡化社會」，台灣僅花了32年，質疑面對如此快速的人口老化節奏，政府是否做好準備？

邱臣遠指出，根據最新統計，前年國人平均壽命約為80.86歲，但高齡者臥床的「不健康餘命」卻長達7.56年；內政部最新統計也指出，單人戶和兩人戶合計已超過五成。

邱臣遠表示，數據背後所呈現的隱憂，是照護者負擔壓力增長，以及我國即將邁入「零家庭照顧者」時代；因為台灣並未針對長照設置完善的社會保險，專家也提出長照正上演「一人失能，全家破產」的危機。

邱臣遠認為台灣長照保險方案和國外相比，落後許多，呼籲相關單位研議長照保險方案，並建議政府速研議辦理長照社會保險，確保每位國人都能獲得基本的長照服務；且需正視如何將高齡者轉化為社會動能，以因應我國即將邁入超高齡化社會的趨勢。

邱臣遠指出，人口快速老化的根本原因，仍源自於少子女化趨勢，因此政策配套上應以讓民眾「願婚、樂生、能養」為目標，持續努力減緩少子女化，以因應快速老化和超高齡化社會的來臨。